Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Fransız komedyen Mbaladan Cumhurbaşkanı Erdoğana mektup Siyasi sığınma talebinde bulundu
AVRUPA

Fransız komedyen M'bala'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Siyasi sığınma talebinde bulundu

Fransa'da yaşayan komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu. M'bala mektupta, "Son yıllarda ailemin ve mesleki çevremin sürekli maruz kaldığı baskı ve tehditler aile hayatımı ve işimi mahvetti, çocuklarımdan biri ağır hastalandı, artık ülkemde çalışamıyorum, şovlarım yasaklanıyor, skeçlerim için cezalandırılıyorum, sayısız vergi incelemesi ve tahliye işlemlerinden geçtim, artık tiyatro kiralayamıyorum, banka hesabı bile açamıyorum. Son aylarda Türkiye'yi birkaç kez ziyaret ettim. Yaşadığım dinlenme ve misafirperverlik duygusu ruhumu canlandırdı ve bana ilham verdi" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi AA
Fransız komedyen Mbaladan Cumhurbaşkanı Erdoğana mektup: Siyasi sığınma talebinde bulundu
Dieudonne M'bala

Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu. "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açık mektup" başlıklı mektup, Fransızca ve Türkçe olarak sunuldu.

SİSTEMATİK KARALAMA

Mektupta, İsrail'in Filistin topraklarını sömürgeleştirmesini kınayan bir skecin ardından 20 yıldır sistematik olarak karalama, şantaj ve dışlanmaya maruz bırakıldığını kaydeden M'bala, şunları kaydetti:

"Son yıllarda ailemin ve mesleki çevremin sürekli maruz kaldığı baskı ve tehditler aile hayatımı ve işimi mahvetti, çocuklarımdan biri ağır hastalandı, artık ülkemde çalışamıyorum, şovlarım yasaklanıyor, skeçlerim için cezalandırılıyorum, sayısız vergi incelemesi ve tahliye işlemlerinden geçtim, artık tiyatro kiralayamıyorum, banka hesabı bile açamıyorum.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM

Yaşamak benim için imkansız hale geldi. 2019'da bir ırkçı, cipiyle üstüme geldi. Adalet bunu özel mülkiyete saldırı olarak değerlendirdi oysa ki Fransa'nın her yerinde, bir kişi insanları ezmek için araba veya kamyon kullandığında, cinayete teşebbüsten soruşturma açılır ve şoför cezaevine sevk edilir. Çocuklarımı da hedef alan ölüm tehditleri alıyorum, insanlar bana yönelik cinayet planlarını televizyonda yüzleri açık ifade ediyorlar.

Fransız komedyen Türkiye’den siyasi sığınma talep edecek: Burada kendimi güvende hissetmiyorum
DÜNYA
Fransız komedyen Türkiye’den siyasi sığınma talep edecek: Burada kendimi güvende hissetmiyorum

ÜLKEMDE GÜVENDE DEĞİLİM

30 yılı aşkın süredir güldürdüğüm Fransızları ve insanları çok seviyorum. Ancak ülkemde eşitlik tutkusu olan bazı yöneticilerin tüm vatandaşlara eşit davranmadıklarını ve siyahilere her zaman ayrımcı bir tutum sergilediklerini görüyorum. Bugün, artık Fransa'da kendimi güvende hissetmiyorum, fiziksel bütünlüğüm ve hayatım tehdit altında olduğu için kaygılanıyorum.

Yakın zamanda, Türkiye’nin kendi milletine karşı alenen her türlü aşağılamayı yasaklayacak ve cezalandıracak kadar bir hukuk devleti olduğunu keşfettim.

Fransız eski bakan: Laiklik İslam'ı dışlamak için kullanılıyor
DÜNYA
Fransız eski bakan: Laiklik İslam'ı dışlamak için kullanılıyor

Son aylarda Türkiye'yi birkaç kez ziyaret ettim. Yaşadığım dinlenme ve misafirperverlik duygusu ruhumu canlandırdı ve bana ilham verdi. Halkınızın yaşadıklarına birebir tanık oldum. Özellikle Türk erkek ve kadınlarının jestleri ve bakışlarından etkilenerek, içlerinde doğuştan gelen derin bir onur ve saygı duygusu gördüm. Bugün bu dünyada insanların aradığı tek şey onur ve saygı.

TÜRKİYE'DE HUZUR İÇİNDE YAŞAMAK İSTİYORUM

Bu nedenlerden ötürü, yüksek makamınızdan, ülkeniz olan Türkiye'de kabul edilip ve siyasi sığınma talebinde bulunarak, buraya yerleşip ve burada huzur içinde yaşamak istiyorum. Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, en yüksek saygı ve sevgi duygularımın teminatını kabul etmenizi arz ederim."

Fransız komedyen M'Bala Türkiye'den sığınma talep edecek: Bana yapılan ırkçılık artık katlanılamaz düzeyde
DÜNYA
Fransız komedyen M'Bala Türkiye'den sığınma talep edecek: Bana yapılan ırkçılık artık katlanılamaz düzeyde
Abone Ol Google News
Dünya basınının iki yüzlülüğü

Dünya basınının iki yüzlülüğü

Söz konusu Türkiye olunca tüm hikaye değişiyor.
Kadıköyde 11ler belli oldu

Kadıköy'de 11'ler belli oldu

Fenerbahçe-Erzurumspor maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Tedbirler tabloya yansıdı

​Vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor.

Çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi.
Futbolcuları<br>için oruç tutuyor

Futbolcuları
için oruç tutuyor

İtalyan kondisyoner, Beşiktaş'ın gizli kahramanı.

İhracata rekor kırdıran ülkeler

İhracata rekor kırdıran ülkeler

Türkiye adım adım 200 milyar dolara koşuyor.

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Anastasiadis'a tepki

​Bakan Koca konuşuyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.