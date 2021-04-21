Fransız komedyen Türkiye’den siyasi sığınma talep edecek: Burada kendimi güvende hissetmiyorum

Fransa’da 55 yaşındaki komedyen Dieudonne M’Bala, internette yer alan bir videoda Nanterre şehrindeki bir hakimi Nazilere benzeterek kamuoyuna hakaret ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılmıştı. M’bala, videonun bir montaj olduğunu olduğunu iddia ederken, savunması mahkeme tarafından reddedildi. Fransa’da kendini güvende hissetmediği ve tehditler aldığı açıklanan komedyen M’Bala’nın Türkiye’den siyasi sığınma talep edeceği duyuruldu.

KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMİYOR

M’bala’nın avukatı David de Stefano konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Dieudonne 2021 yılında Fransa’da ifade etmediği beyanlar için cezalandırılacağını hayal edemezdi" şeklinde konuştu. Kendisini ABD’de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden Afrika kökenli George Floyd ve benzer olayda Fransa’da yaşamını yitiren Adama Traore’ye benzeten Dieudonne için, "Hakkı ve hayati değeri olmayan siyahi biri gibi hissediyor" diyen avukat Stefano, "Bu şartlar altında kendini Fransa’da artık güvende hissetmiyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a siyasi sığınma talebi sunacak" ifadelerini kullandı.

Babası Kamerunlu annesi Fransız olan M’Bala, göçmenlerin sorunlarına odaklanarak toplumsal eleştiri temelinde gösteriler hazırlıyor.

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