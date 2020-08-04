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Dünya Fransız Le Figaro gazetesi Erdoğana göre Libya ile iş birliği Sevr Antlaşmasını altüst edecekti
AVRUPA

Fransız Le Figaro gazetesi: Erdoğan'a göre Libya ile iş birliği Sevr Antlaşması'nı altüst edecekti

Fransız Le Figaro gazetesinde kaleme alınan haberde, "Recep Tayyip Erdoğan'a göre, Libya hükümeti ile yapılan yeni askeri ve enerji iş birliği 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalayan Sevr Antlaşması'nı altüst edecekti" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

"Fatih Erdoğan" başlıklı haberde, Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'e benzetildi. Haberde, Erdoğan'ın Fatih Sultan Mehmet'in zamanında olduğu gibi eski imparatorluk gücünü sınırlarının ötesine taşımak ve Türkiye'ye gururunu geri vermek istediği belirtildi.

  • Erdoğan'ın Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Akdeniz'de haritayı yeniden çizdiğine dikkat çekilen haberde, Serrac'ın Batılı müttefiklerin kendisini yalnız bıraktıktan sonra Türkiye ile anlaşmak zorunda olduğu iddia edildi.

Haberde, "Recep Tayyip Erdoğan'a göre, (Libya hükümeti ile yapılan) yeni askeri ve enerji iş birliği 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalayan Sevr Antlaşması'nı altüst edecekti" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye tek başına karşı çıkıyor

Akdeniz'de deniz sınırları konusunun Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin on yıllardır gerilmesine neden olduğu anımsatılan haberde, Türkiye'nin Akdeniz konusunda Batılı ülkeler tarafından desteklenen Yunanistan, Mısır, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) karşı yalnız olduğu kaydedildi.

  • Haberde, Erdoğan'ın GKRY'de ve Meis adası açıklarında sondaj faaliyetleri yapılması konusunda talimat verdiği ifade edildi.

Savaş gemilerinin keşif gemilerine eşlik etmesinin tansiyonun yükselmesine neden olduğu vurgulanan haberde, "Erdoğan Avrupalıların yaptırım tehdidine karşı geri adım attı ama teslim olmayacak. Doğu Akdeniz'deki zenginlikler için mücadele yeni başlıyor" görüşü aktarıldı.

Fransız Le Monde gazetesi: Erdoğan, Sevr'den intikamını alıyor
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Fransız Le Monde gazetesi: Erdoğan, Sevr'den intikamını alıyor
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