Dünya Fransız Le Figarodan İHA övgüsü Rusyaya karşı direnişin anahtarı
AVRUPA

Fransız Le Figaro’dan İHA övgüsü: Rusya’ya karşı direnişin anahtarı

Ukraynalılar tarafından yüceltilen Türk yapımı İHA’lara bir övgü de Fransız basınından geldi. Le Figaro gazetesinin analizinde, İHA’ların Türk savunma sanayisinin mücevherleri olduğu vurgulanarak "Türk dronları: Rusya'nın vurucu gücü karşısında direnişin anahtarı" ifadesine yer verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransız Le Figaro’dan İHA övgüsü: Rusya’ya karşı direnişin anahtarı
Bayraktar TB2

Saffet Özdemir

Fransız basını, Rusya-Ukrayna savaşını takip ederken, İHA’lara övgüde bulunmayı ihmal etmedi.

"Türkiye'nin mücevherleri"

"Halihazırda bir düzine ülkede satılan Türk askeri sanayisinin mücevherleri, 2019 yılında Ankara ile imzalanan ilk sözleşmenin ardından Ukrayna ordusunun hizmetine girdi."

Le Figaro
Le Figaro

"Ukrayna radyolarında alışılmadık bir şarkı çalmaya başladı. “İşgalciler Ukrayna'da bize geldi ama cephanelikleri çöktü. Bayraktar! Bayraktar!”. Heyecanlı bir erkek korosu, Rus kuvvetlerine zor anlar yaşatan Türk İHA'larını yüceltiyor. Vladimir Putin tarafından 24 Şubat'ta başlatılan saldırının başlamasından bu yana, Türk yapımı İHA'lar sosyal ağlarda paylaşılan videolara göre Rus zırhlı araçları, füze sistemleri ve kamyonları dahil olmak üzere birçok aracı imha etti."

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