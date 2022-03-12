Fransız Le Figaro’dan Türkiye övgüsü: Diplomasi ortaya çıktı

Saffet Özdemir

Fransız basını, Antalya Diplomasi Forumunu takip ederken, Türkiye’ye övgüde bulundu.

"İlk kez fikir alışverişi yapıldı"

Belarus'ta yapılan ilk üç görüşmeden sonra, savaşın başlamasından bu yana ilk kez Rus ve Ukrayna dışişleri bakanları arasında fikir alışverişi yapıldı. Diplomasi henüz savaşın yerini almadı ama gerçekten de Perşembe günü Rusya ve Ukrayna arasında bakanlar düzeyinde ilk değişim yaşandı.

Le Figaro

"Diplomatik çabalar yoğunlaştı"

Rusya ve Ukraynalı bakanlar arasında Türkiye'nin güneyinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla 1 saat 40 dakika süren görüşmelerin bu formatta tekrarlanması hedefleniyor. Belarus’taki ilk üç müzakere turundan sonra, bu değişimler diplomatik çabaların yoğunlaştığını gösteriyor.

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