Dünya Fransız Le Figarodan Türkiye övgüsü Diplomasi ortaya çıktı
AVRUPA

Fransız Le Figaro’dan Türkiye övgüsü: Diplomasi ortaya çıktı

Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları’nın Antalya’da bir araya geldiği toplantıyı yakından takip eden Fransız basınından Türkiye’ye övgü geldi. Le Figaro gazetesinin haberinde, Rusya ve Ukrayna arasında Belarus’tan bu yana Türkiye’de ilk kez fikir alışverişinin yapıldığı vurgulanarak diplomatik çabaların yoğunlaştığına dikkat çekildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransız Le Figaro’dan Türkiye övgüsü: Diplomasi ortaya çıktı
Antalya Diplomasi Forumu

Saffet Özdemir

Fransız basını, Antalya Diplomasi Forumunu takip ederken, Türkiye’ye övgüde bulundu.

"İlk kez fikir alışverişi yapıldı"

Belarus'ta yapılan ilk üç görüşmeden sonra, savaşın başlamasından bu yana ilk kez Rus ve Ukrayna dışişleri bakanları arasında fikir alışverişi yapıldı. Diplomasi henüz savaşın yerini almadı ama gerçekten de Perşembe günü Rusya ve Ukrayna arasında bakanlar düzeyinde ilk değişim yaşandı.

Le Figaro
Le Figaro

"Diplomatik çabalar yoğunlaştı"

Rusya ve Ukraynalı bakanlar arasında Türkiye'nin güneyinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla 1 saat 40 dakika süren görüşmelerin bu formatta tekrarlanması hedefleniyor. Belarus’taki ilk üç müzakere turundan sonra, bu değişimler diplomatik çabaların yoğunlaştığını gösteriyor.

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