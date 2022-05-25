Dünya Fransız Le Mondeden skandal kapak Türkiye haritasına çatlak koydular
AVRUPA

Fransız Le Monde'den skandal kapak: Türkiye haritasına çatlak koydular

Fransa merkezli Le Monde dergisinin bu ay çıkarttığı sayısının kapağında NATO gündemi yer aldı. 'NATO nereye kadar? Ne zamana kadar?' başlığı ile çıkan kapakta Türkiye haritasının üstünde bir çatlak tasarımı yapıldı.

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Fransız Le Mondeden skandal kapak: Türkiye haritasına çatlak koydular
Le Monde'den skandal kapak: Türkiye haritasına çatlak koydular

Fransa'da çıkan Le Monde dergisinin bu ayki sayısında NATO gündemine yer verdi. İsveç ile Finlandiya ışığında Rusya'ya karşı genişlemeye çalışan NATO politikalarının değerlendirildiği sayıda, skandal bir kapak yer aldı.

TÜRKİYE HARİTASINA ÇATLAK EFEKTİ VERDİLER

Marvel karakterlerinden olan Kaptan Amerika'nın Avrupa haritasına oturtulduğu kapakta, haritadaki bazı bölgelere çatlak efekti verildi.

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Bu bölgelerden biri ise Türkiye coğrafyası oldu. Türkiye haritasında çatlak efekti olmasının sebebi olarak İsveç ve Finlandiya'ya veto vermesi olarak değerlendirilirken, sosyal medyada tepki topladı.

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