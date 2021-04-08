Fransız medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısından rahatsız: Türkiye karşı saldırıya hazırlanıyor Fransa’da yayın yapan haftalık politik haber dergisi Valeurs Actuelles, İslamcı Ayrılıkçılıkla Mücadele Yasası adıyla bilinen ve ülkede yaşayan Müslümanları hedef alan yasa tasarısına karşı Türkiye’nin de yeni bir anayasa hazırlığında olduğunu ifade etti. Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni bir anayasa için yaptığı çağrı, "Türkiye, karşı saldırıya hazırlanıyor" ifadeleriyle servis edildi.

Haber Merkezi 08 Nisan 2021, 19:13 Son Güncelleme: 08 Nisan 2021, 19:45 Yeni Şafak