Dünya Fransız medyası Cumhurbaşkanı Erdoğanın yeni anayasa çağrısından rahatsız Türkiye karşı saldırıya hazırlanıyor
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Fransız medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısından rahatsız: Türkiye karşı saldırıya hazırlanıyor

Fransa’da yayın yapan haftalık politik haber dergisi Valeurs Actuelles, İslamcı Ayrılıkçılıkla Mücadele Yasası adıyla bilinen ve ülkede yaşayan Müslümanları hedef alan yasa tasarısına karşı Türkiye’nin de yeni bir anayasa hazırlığında olduğunu ifade etti. Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni bir anayasa için yaptığı çağrı, "Türkiye, karşı saldırıya hazırlanıyor" ifadeleriyle servis edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransız medyası Cumhurbaşkanı Erdoğanın yeni anayasa çağrısından rahatsız: Türkiye karşı saldırıya hazırlanıyor
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Fransa'da İslamcı Ayrılıkçılıkla Mücadele Yasası adı altında Müslümanlara yönelik yasak ve kısıtlamalar Senato’nun gündemine geldi.

Senato’da kabul edilen karara göre, okul gezilerine başörtülü annelerin katılımı, belediye havuzlarında tesettür mayosu ve çocukların kamusal alanda başörtüsü takması yasakları eklendi.

"Türkiye karşı saldırıya hazırlanıyor"

Fransız medyası söz konusu gelişmelere sert şekilde tepki gösteren Türkiye’nin yasa tasarısına karşı anayasa değişikliğine gideceğini öne sürdü.

Valeurs Actuelles isimli politika dergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasa için yaptığı, "Gelin ülkemizi darbe anayasalarına mahkumiyet utancından kurtaralım. Gelin cumhuriyetimizin 100. yılını sivil bir anayasa ile karşılayalım." çağrısını "karşı saldırı" olarak nitelendirdi.

Haberde, “Yeni Osmanlı Türkiye, Atatürk’ün halifeliği kaldırmasından tam 1 asır sonra, 2023’te İslam’ın devlet dini olarak ilan edileceği yeni bir anayasa hazırlıyor.” ifadeleri yer aldı.

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