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AVRUPA

Fransız milletvekili: Sessizce otoriter devlete doğru gidiyoruz

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) Hareketinden milletvekili Nathalie Sarles, tartışmalara neden olan güvenlik yasa tasarısına tepki göstererek, "Sessizce kişisel özgürlüklerin ortadan kalktığı otoriter devlete doğru gidiyoruz." dedi.

Haber Merkezi AA
Nathalie Sarles
Nathalie Sarles

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarına tepkiler büyüyor.

Macron'un kurucusu olduğu iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) Hareketinden milletvekili Nathalie Sarles, tartışmalara neden olan güvenlik yasa tasarısına tepki göstererek, "Sessizce kişisel özgürlüklerin ortadan kalktığı otoriter devlete doğru gidiyoruz." dedi.

Sarles, France Bleu radyosuna verdiği demeçte, Ulusal Mecliste tasarıya ilişkin yapılacak oylamada "Hayır" oyu kullanacağını söyledi.

Tasarının büyük bölümüne karşı çıktığını ifade eden Sarles, "Sessizce kişisel özgürlüklerin ortadan kalktığı otoriter devlete doğru gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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POLİS ÇOK İLERİYE GİDİYOR

Sarles, polisin kendini koruması gerektiğini ancak tasarının çok ileriye gittiğini kaydetti.

Ülkede ifade özgürlüğünün hukuk çerçevesinde korunmasının önemini vurgulayan Sarles, tasarının devletin "otoriter" olduğunu doğruladığını belirtti.

Sarles, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin, "Çok fazla kafa karışıklığı yarattı ve açıklamalar otoriter devletin mesajını taşıyor." ifadesini kullandı.

TARTIŞMALI TASARI NE?

Güvenlik yasa tasarısının, polislerin yüzleri veya kimlik görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan 24. maddesi, Ulusal Mecliste yapılan ilk oylamada geçen hafta kabul edilmişti. Tasarının 24. maddesi, Senato'da oylandıktan sonra bir kez daha parlamentonun onayına sunulacak.

Yasağa uymayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası öngören yasa tasarısı, basın özgürlüğünü kısıtlayacağı, polis şiddetini artıracağı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Tasarı aynı zamanda yetkililere güvenlik güçlerinin görev sırasında kullandığı kameralarla insanları izleme, gösterilerde "drone" kameralar kullanma yetkisi veriyor.

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde ve emeklilik reformuna karşı yapılan eylemlerde, polisin protestoculara karşı kullandığı şiddetin görüntülenerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından polisler hakkında soruşturmalar açılmıştı.

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