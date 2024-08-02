Fransız milletvekilinden terör devletine silah satışının durdurulması için kampanya: 34 bin imzayı aştı

İsrail’in Gazze’deki 2,3 milyon Filistinliyi hedef aldığı soykırımda 300 gün geride kaldı. 7 Ekim 2023’ten bu yana 3 bin 457 katliam gerçekleştirilirken katledilenlerin sayısı 39 bin 480’e yükseldi. Öldürülenlerin 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın. 10 bin kişi de enkaz altında. Nüfusun 2 milyonu yerinden edildi. 150 bin konut tamamen, 200 bin konut kısmen yıkıldı. 1 milyon 737 bin 524 kişide bulaşıcı hastalık vakası tespit edildi.