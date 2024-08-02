Fransız milletvekilinden terör devletine silah satışının durdurulması için kampanya: 34 bin imzayı aştı

Fransız Milletvekili Portes'in, Fransa'nın Gazze'de saldırıları devam eden terör devleti İsrail'e silah satışını durdurması için 14 Şubat'ta change.org sitesinde başlattığı imza kampanyası devam ediyor.
Şu ana kadar 34 bin 327 imza toplanan kampanyanın başarıya ulaşabilmesi için 700'den az imza gerekiyor.
Portes, şubat ayında kampanyasına ilişkin yaptığı açıklamada, terör devleti İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye saldırılarında saat başı 9, her gün ise 210 Filistinliyi katlettiğini belirtmişti.
Fransa'nın "İsrail'in işlediği soykırıma" suç ortaklığı etmemesi gerektiğini ifade eden Portes, hükümetin işgalci İsrail'e silah satışını durdurması için imza kampanyası başlattıklarını duyurmuştu.
Paris, her yıl Tel Aviv'e ortalama 20 milyon avroluk askeri teçhizat satıyor
Fransa Savunma Bakanlığının Temmuz 2023 tarihli Meclis raporuna göre, Fransa 2015'ten bu yana işgalci İsrail için 767 ihracat lisansı çıkardı.
Ayrıca Fransa, her yıl terör devletine ortalama 20 milyon avroluk askeri teçhizat satıyor.
2013-2022 yıllarında Fransa'dan işgalcilere gönderilen askeri teçhizatların değeri 207,6 milyon avroya ulaştı.
Öte yandan, Fransa, 2014-2022 yıllarında işgalci İsrail için toplam değeri 2,5 milyar avro olan ihracat lisansları çıkardı.