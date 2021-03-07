Dünya Fransız milyarder milletvekili helikopter kazasında öldü
AVRUPA

Fransız milyarder milletvekili helikopter kazasında öldü

Fransız milyarder milletvekili Olivier Dassault, Calvados bölgesindeki helikopter kazasında yaşamını yitirdi. Helikopterin neden düştüğüne ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Haber Merkezi AA
Olivier Dassault
Olivier Dassault

Uçak üreticisi Dassault Endüstrinin varislerinden ve 2002'den beri Oise bölgesinin milletvekili olarak görev yapan 69 yaşındaki Dassault'u taşıyan helikopter, Deauville ve Honfleur kentleri arasında düştü.

Kazada milletvekili ile helikopterin pilotu hayatını kaybetti.

Helikopterin neden düştüğüne ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dassault'un Fransa'yı çok sevdiğini ve ülkesine hizmet etmekten kaçınmadığını belirtti.

Macron, milletvekilinin ani ölümünün Fransa için büyük kayıp olduğunu belirterek ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

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