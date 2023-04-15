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Dünya

Fransız polisi emeklilik reformuna karşı gelen kadın göstericiyi yüzüstü yere çarptı

Fransa'da emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkmasını sağlayan yasa tasarısının gündeme gelmesiyle başlayan protestolar Senato'da onaylanmasıyla şiddetini arttırdı. Fransızlar emeklilik reformunun geleceğini belirleyecek Anayasa Mahkemesi kararı öncesi 12'nci kez kitlesel gösteriler için sokağa indi. Fransız polisi, göstericilere karşı çok sert müdahalede bulunurken protestolara katılan bir kadının yüzüstü yere atıldığı anlar kameraya yansıdı.

13:59 . 15/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Fransız polisi emeklilik reformu karşıtı gösterilere katılan protestoculara sert müdahalede bulunuyor.

Fransız polisi emeklilik reformu karşıtı gösterilere katılan protestoculara sert müdahalede bulunuyor.

Fransızlar emeklilik reformunun geleceğini belirleyecek Anayasa Mahkemesi kararı öncesi 12'nci kez kitlesel gösteriler için sokağa indi. Gösteriler sırasında çıkan arbedede onlarca kişi yaralanırken çok sayıda protestocu gözaltına alındı.

Fransız polisi, göstericilere karşı çok sert müdahalede bulunurken protestolara katılan bir kadının yüzüstü yere atıldığı anlar kameraya yansıdı.

Ne olmuştu?

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta başlayan kitlesel gösteriler devam ediyor.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda binlerce kişi gözaltına alınmıştı.




#Fransa
#emeklilik reformu
#protesto
2 saat önce
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