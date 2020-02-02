Fransız savaş uçakları Kıbrıs Rum Kesimi üzerinde uçtu Girit ile Kıbrıs adaları arasında bir noktada bulunan Fransız uçak gemisi "Charles De Gaulle"den havalanan iki "Rafale" tipi savaş uçağı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi üzerinde uçuş gerçekleştirdi. Savaş uçaklarının, Trodos üzerindeki uçuşlarının ardından Baf istikametinden bölgeden ayrıldıkları kaydedildi.

Haber Merkezi 02 Şubat 2020, 19:24 Son Güncelleme: 02 Şubat 2020, 19:27 AA