Dünya Fransız savaş uçakları Kıbrıs Rum Kesimi üzerinde uçtu
AVRUPA

Fransız savaş uçakları Kıbrıs Rum Kesimi üzerinde uçtu

Girit ile Kıbrıs adaları arasında bir noktada bulunan Fransız uçak gemisi "Charles De Gaulle"den havalanan iki "Rafale" tipi savaş uçağı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi üzerinde uçuş gerçekleştirdi. Savaş uçaklarının, Trodos üzerindeki uçuşlarının ardından Baf istikametinden bölgeden ayrıldıkları kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberinde, Rum haber kaynaklarının, Fransız savaş uçaklarının Rum kesimi üzerinde uçtuğunu ve böylece Charles De Gaulle uçak gemisiyle ortak faaliyetlerin başladığı duyuruldu.

Uçaklar bölgeye Larnaka tarafından geldi

Rafale tipi iki Fransız savaş uçağının öğle saatlerinde Rum kesimi üzerinde uçtuğu aktarılırken, uçakların bölgeye Larnaka tarafından geldikleri belirtildi.

Savaş uçaklarının, Trodos üzerindeki uçuşlarının ardından Baf istikametinden bölgeden ayrıldıkları kaydedildi.

  • Uçakların, Yavuz Sondaj Gemisi'nin çalışma yaptığı noktanın kuzeyi ile Rumların ilan ettiği sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde bulunan 8'inci parselin sınırındaki uçak gemisine geri döndükleri vurgulandı.

Öte yandan, uçuşların devam etmesinin beklendiği bilgisi paylaşıldı.

  • Fransa'nın Rum kesimindeki büyükelçisi Isabelle Dumont, geçen hafta Rum basınına verdiği demeçte, Charles De Gaulle'nin ocak sonunda Doğu Akdeniz'e geleceği, şubat sonunda ise Rum kesimindeki Limasol Limanı'na uğrayacağını ifade etmişti.

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