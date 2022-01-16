Dünya Fransız siyasetçi seçim vaadinde Türkiyeyi hedef aldı Ankaranın AB üyeliğine karşı çıkacağım
AVRUPA

Fransız siyasetçi seçim vaadinde Türkiye'yi hedef aldı: Ankara'nın AB üyeliğine karşı çıkacağım

Fransa'da nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Macron'un en güçlü rakibi olan

Valerie Pecresse, seçilmesi halinde Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkacağını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransız siyasetçi seçim vaadinde Türkiyeyi hedef aldı: Ankaranın AB üyeliğine karşı çıkacağım
Valerie Pecresse

Fransa, nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyor. Mevcut Cumhurbaşkanı Macron’a en yakın rakip olarak merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi adayı Valerie Pecresse görülüyor. Pecresse, Yunanistan ziyaretinde bulundu.

TÜRKİYE İÇİN 'AVRUPA'YI REHİN ALAN ÜLKE' TANIMI

Yunan Ta Nea gazetesine demeç veren Pecresse, Türkiye’yi kastederek, "Atina, uluslararası hukuku çiğneyen ve bölgesel ihtiraslarını tatmin etmek için Avrupa’yı rehin almaktan çekinmeyen bir ülkenin tahriklerine karşı desteklenmelidir. Fransa her zaman Yunanistan’ın yanında yer alacak" ifadelerini kullandı.

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"TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNE KARŞI ÇIKACAĞIM"

Açıklamalarında, "Türk hükümetinin verdiği gözdağı beni etkilemiyor. Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine karşı çıkacağım. Türkiye’ye aday ülke olarak yapılan yardım da yeniden incelenmeli" cümlelerine yer veren Pecresse, istedikleri şekilde yönlendirilebilirse Türkiye'nin partner olacağını söyledi.

İSLAMCILIĞA KARŞI ÖN SAFLARDA YER ALACAK

Pecresse, "Türkiye, bölgede çok önemli bir ülke. Eğer değer verdiğimiz yasa ve ilkelere saygı gösterirse, partnerimiz olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı seçilirse de Fransa’nın İslamcılığa karşı ve kadın haklarının korunmasında ön saflarda yer alacağını belirtti.

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"FRANSA, YUNANİSTAN'I TAKİP ETMELİ"

Verdiği demeçte Yunanistan’ın tarihini ve Başbakan Kiriakos Miçatokis’i öven Pecresse, sığınmacılar konusunda ise "Yunanistan bu konuda Fransa’da ilham almamız gereken cesur bir politika izliyor. Özellikle, Sisam, İstanköy ve Leros adalarındaki kamplar, hem insanca bir yaşam ortamı sunuyor hem de sığınmacıları denetim altında tutuyor. Fransa, Yunanistan’ı takip etmeli." dedi.

"MÜLTECİLERE ÖZGÜRLÜK"

Dün Sisam adasındaki mülteci kampını da ziyaret eden Pecresse, Avrupa’nın güçlü sınırlara ihtiyaç duyduğunu söyledi. Bölgenin mülteci sakinleri ise "Gözaltılara son verin, mültecilere özgürlük" yazılı dövizlerle kamptaki koşulları protesto etti.

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