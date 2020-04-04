Dünya Fransız usulü korsanlık Milyonlarca maskeye el koydular
AVRUPA

Fransız usulü korsanlık: Milyonlarca maskeye el koydular

Korona ile boğuşan Avrupa tıbbi malzeme korsanlığı ile gerildi. Fransa Çin’den gelen, kendi toprakları üzerinden İspanya ve İtalya’ya gönderilen milyonlarca tıbbi maske ve eldivene gümrükte el koydu. Şirketler Fransa’nın korsanlığına karşı tıbbı malzeme sevkiyatında güzergahı değiştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ederken, Avrupa Birliği’nin (AB) 4 ülkesi İsveç, Fransa, İtalya ve İspanya arasında maske krizi patlak verdi. İsveç merkezli sağlık şirketi Mölnlycke’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Çin’den İspanya ve İtalya’ya gönderilmek üzere ithal ettikleri milyonlarca yüz maskesi ve eldivene Fransa’nın el koyduğunu bildirdi. Şirketin Genel Müdürü Richard Twomey, söz konusu malzemenin Fransa üzerinden İtalya ve İspanya’ya gönderileceğini belirterek, ‘’Fransa, sağlık ürünleri ihracatını yasakladı. Kendi malı olmadığı halde maske ve eldivenlere el koydu. Bu son derece rahatsız edici, yakışıksız bir hareket’’ ifadelerini kullandı. Twomey, Fransa’nın beklenmedik hareketinden sonra şirketin Çin’den ithal edeceği yeni sağlık malzemelerini, Belçika üzerinden İtalya ve İspanya’ya göndereceklerini kaydetti. Öte yandan Huffington Post’un geçen hafta yayımlanan haberinde, Çin’den ithal edilen ve Almanya üzerinden İtalya’ya gönderilecek maskelere Almanya’nın el koyduğu belirtilmişti.

Yeterli üretim yok

  • Fransa’da Kovid-19 salgınına karşı mücadelede sağlık çalışanlarının maske yetersizliği ve hastanelerdeki yatak kapasitelerinin aşılması en önemli sorunları oluşturuyor. Virüs hastalarını tedavi eden ve salgınla mücadele eden doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının maskeleri yetersiz ve çoğu da bu maske olmadan çalışıyor. Bu kişilerin haftalık maske ihtiyacı 40 milyon iken, ülkede bir haftada üretilen maske sayısı sadece 3,3 milyon. Fransa yönetimi, bu eksikliği gidermek Çin’den 1 milyardan fazla sipariş etmek zorunda kaldı. Bu maske sorunu, ülkede yaşlı bakımevlerinde kalan yaşlıların da hayatını tehlikeye atıyor. Söz konusu bakımevlerinde görev yapan sağlık personeli, Sağlık Bakanı Olivier Veran’a gönderdiği mektupta, buralarda kalan kişilerin yaş ortalamasının 85 olduğunu ve birçoğunun kronik hastalığı bulunduğunu belirterek, maske yetersizliği nedeniyle 100 bin yaşlının hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.

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