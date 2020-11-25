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Dünya Fransız vekil Macrona seslendi Otoriter rejim kuruyorsun
AVRUPA

Fransız vekil Macron'a seslendi: Otoriter rejim kuruyorsun

Fransız milletvekili Jean Luc Melenchon, güvenlik güçlerinin görüntülenmesinin yasaklanmasına ve polisin sığınmacılarla gazetecilere yönelik şiddetine tepki göstererek, "Herkesi her zaman, her yerde kontrol etmek istiyorsunuz. Otoriter bir rejim kurma sürecindesiniz" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Jean Luc Melenchon
Jean Luc Melenchon

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarına tepkiler büyüyor. Cumhurbaşkanı adayı, milletvekili Jean Luc Melenchon, polisin sığınmacılarla gazetecilere yönelik şiddetini ve meclisten geçen güvenlik yasa tasarısını eleştirdi.

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Fransız milletvekili: Sessizce otoriter devlete doğru gidiyoruz

"Macron herkesi her yerde kontrol etmek istiyor"

Fransa yönetiminin otoriter bir rejime kayma sürecine girdiğini belirten Melenchon, "Fransa‘da 30 yıl içinde kimsenin sonuçlarını halen kestiremediği 22 sözde güvenlik yasasına, hükümet son 3 yılda 7 tane daha ekledi. Herkesi her zaman, her yerde kontrol etmek istiyorsunuz. Otoriter bir rejim kurma sürecindesiniz. Geri çekilin" dedi.

Fransa’da artık polisleri görüntülemek yasak: Medya ayağa kalktı
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Fransa’da artık polisleri görüntülemek yasak: Medya ayağa kalktı

Melenchon ayrıca, Macron yönetiminin polis sendikalarının etkisine girdiği ve cumhuriyetin, polislerce ele geçirilmeye uygun hale geldiği değerlendirmesinde bulundu.

Fransız polisi sığınmacıları önce sokak sokak kovaladı sonra biber gazı ile müdahale etti
OYNAT 03:15
Fransız polisi sığınmacıları önce sokak sokak kovaladı sonra biber gazı ile müdahale etti
Fransa'nın başkenti Paris'te polis ve jandarma, kamplarını dağıttığı yüzlerce sığınmacıyı sokak sokak kovalayarak, barınmalarına müsaade etmedi. Geçen hafta başkentin banliyölerinden Saint-Denis'teki Stade de France yakınlarında kaldıkları kamp, polis operasyonuyla tahliye edilen çoğunluğu Afgan yüzlerce sığınmacı akşam saatlerinde Republique Meydanı'na gelerek kamp kurdu. Sığınmacıları meydandan uzaklaştıran güvenlik güçleri, sokak aralarına kaçanlara biber gazıyla müdahale etti.


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