Fransız vekil Macron'a seslendi: Otoriter rejim kuruyorsun

Dünya

Avrupa Komisyonu Ermenistan'ın arazi yakma politikasını raporladı: Barbarca bir strateji

Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan anlaşma gereği işgal ettikleri bölgeleri terk eden Ermenilerin köyleri ve ormanları ateşe vermesi Avrupa Komisyonu tarafından raporlandı. Raporda arazi yakma politikasının (Scorched earth) , 1977 Cenevre Sözleşmeleri'nde savaş suçu olarak tanımlandığı hatırlatılarak "Bu barbarca strateji uluslararası hukuk tarafından kınanmaktadır" denildi.