Fransız vekil Macron'a seslendi: Otoriter rejim kuruyorsun

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarına tepkiler büyüyor. Cumhurbaşkanı adayı, milletvekili Jean Luc Melenchon, polisin sığınmacılarla gazetecilere yönelik şiddetini ve meclisten geçen güvenlik yasa tasarısını eleştirdi.
"Macron herkesi her yerde kontrol etmek istiyor"Fransa yönetiminin otoriter bir rejime kayma sürecine girdiğini belirten Melenchon, "Fransa‘da 30 yıl içinde kimsenin sonuçlarını halen kestiremediği 22 sözde güvenlik yasasına, hükümet son 3 yılda 7 tane daha ekledi. Herkesi her zaman, her yerde kontrol etmek istiyorsunuz. Otoriter bir rejim kurma sürecindesiniz. Geri çekilin" dedi.
Alerte ! Alerte ! Après 22 lois soi-disant sur la sécurité en 30 ans dont personne n'a jamais fait le bilan, vous en rajoutez 7 en 3 ans. Vous voulez contrôler tout le monde, tout le temps, partout. #StopPPLSecuriteGlobale #DirectAN
Alerte ! Alerte ! Après 22 lois soi-disant sur la sécurité en 30 ans dont personne n'a jamais fait le bilan, vous en rajoutez 7 en 3 ans. Vous voulez contrôler tout le monde, tout le temps, partout. #StopPPLSecuriteGlobale #DirectAN— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) November 24, 2020
Melenchon ayrıca, Macron yönetiminin polis sendikalarının etkisine girdiği ve cumhuriyetin, polislerce ele geçirilmeye uygun hale geldiği değerlendirmesinde bulundu.