Fransız vekiller İsrail'e karşı ayaklandı: Netanyahu'ya karşı masaya yumruğumuzu vurmanın zamanı geldi

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 13 Aralık'ta, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir konutu vurması sonucu Bakanlık mensubunun ağır yaralandığı, birçok kişinin de hayatını kaybettiği aktarılmıştı.
Yaralı Bakanlık mensubunun, daha sonra yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, Fransa'nın, sivillerin yaşadığı bu konutun vurulmasını kınadığı ifade edilmişti.
Açıklamada, Fransa'nın, İsrail makamlarından en kısa sürede bu bombardımanın hangi koşullarda gerçekleştirildiğini aydınlatmasını istediği kaydedilmişti.
Fransız bakan ölen diplomat için sessiz kaldı
Konuya ilişkin Fransız Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, sivillerin yaşadığı konutun vurulması kınansa da, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Tel Aviv'i ziyaretinde, İsrailli mevkidaşıyla yaptığı basın toplantısında, İsrail'in, Gazze-Mısır sınırındaki sivil konutları vurarak öldürdüğü Bakanlık mensubuna değinmemesi dikkati çekmişti.
Bakanlık, Gazze'de öldürüldüğünü duyurduğu mensubunun kimliğine ilişkin bilgi vermezken, Le Figaro, İsrail saldırılarında ölen kişinin "Ahmed Abou Shama" isimli bir Filistinli olduğunu aktardı.
NUPES ittifakı milletvekili Elsa Faucillon, X'teki paylaşımında, Ahmed Abou Shama'nın 23 senedir Dışişleri Bakanlığı için çalıştığını ve Gazze'deki Fransız Enstitüsünde görev yaptığını belirtti.
Milletvekili Faucillon, Fransa'nın, Bakanlık mensubunun 4 oğlunu "Gazze'den çıkışına izin verilenler" listesine almadığını ve Abu Shamla'nın bu nedenle Gazze'de onlarla birlikte kalmayı tercih ettiğini kaydetti.
"Netanyahu'ya karşı masaya yumruğumuzu vurmanın zamanı geldi"
Aşırı sağcı Marine Le Pen de yaptığı paylaşımda, Bakanlık mensubunun ölümünden "derin üzüntü" duyduğunu belirterek, ailesi ile dayanışma içinde olduklarını söyledi.
Fransız basını skandala göz yumdu
Fransız basını da olayı sadece Bakanlığın resmi açıklaması üzerinden görmekle yetindi.