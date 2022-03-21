Dünya Fransız yargıçtan gurbetçi taraftara şampiyonluk izni
AVRUPA

Fransız yargıçtan gurbetçi taraftara şampiyonluk izni

Fransa'nın başkenti Paris'te karıştığı kavgaya ilişkin hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan gurbetçi Mustafa Likos, yargılandığı davaya bakan kadın yargıca mektup yazarak, Süper Lig lideri Trabzonspor’un olası erken şampiyonluk kutlamalarına katılmak için özel izin istedi. İçinde bordo mavili takıma ait görsellerin de yar aldığı talep mektubunu inceleyen yargıç, belirli tarihler arasında fanatik taraftarın ülkesine gitmesine izin verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Fransız yargıçtan gurbetçi taraftara şampiyonluk izni
Fransız yargıçtan gurbetçi taraftara şampiyonluk izni çıktı.

Memleketine geleceği günü iple çeken Likos, "İzin çıkınca sanki Trabzonspor şampiyon olmuş gibi sevinçten bağırdım. Şu an sadece şampiyonluğunu ve oraya gelmeyi düşünüyorum. Dosyam ne olur aklıma bile gelmiyor" dedi.
Paris'te inşaat firmasında çalışan Trabzonlu gurbetçi Mustafa Likos'a, beş yıl önce karıştığı kavgaya ilişkin yargılandığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Yargı süreci süren ve Süper Lig'de lider olan takımı Trabzonspor'un, memleketi Trabzon'da olası erken şampiyonluk kutlamalarına katılmayacağı için üzülen Likos, farklı yönteme başvurdu. Likos, davasına bakan yargıç Celine Martini'ye kaleme aldığı mektubu göndererek, tutkusu olduğu camianın kutlamalarına ve maçını tribünde izleme istediğini iletti.

Mektuba özel izin çıktı

İçinde bordo mavili takımın başarıları ve resmi dergisinin yanında bazı görsellerin de yar aldığı talep mektubunu inceleyen kadın yargıç; Paris Trabzonlular Derneği'nden de gelen talebi referans alıp, 26 Mart-10 Nisan'da fanatik taraftarın, ülkesine gitmesine izin verdi. Talebine olumlu yanıt almanın mutluluğunu yaşayan Likos, memleketinde şampiyonluk kutlamalarını heyecanla bekliyor.

'Şampiyonluk hasreti yaşadığımızı anlattım'

Yurda dönmeyi iple çektiğini belirten Likos, "Her sene avukatım eşliğinde Türkiye’ye gelmek için başvuruyorum, her seferinde de ret cevabı aldım. Bu sene ‘Belki olur’ diyerek, mayıs için bir kez daha izin istedim. Yine reddedilince bu kez çok üzüldüm. Trabzonspor şampiyonluğa oynuyor, benim hiç görmediğim bir şey, benim için çok büyük bir olaydı. Bunu kaçıracaktım ve üzüntüsünü yaşıyordum. Avukatım ‘Yargıca mektup yazabilirsin’ deyince dernekte Bülent ağabeyimize danışıp, yazdığı mektubu, hakime hanıma gönderdim.

Trabzonspor’un bizim için ne anlama geldiğini, 38 senedir şampiyonluk hasreti yaşadığımızı, bunu hiç görmediğimi anlattım. Beş senedir çıkış yasağım olduğu ve bunu göremezsem çok üzüleceğimi söyledim” dedi.

'Hakim, bu çocuk delirmiş diyebilirdi'

Mektubu gönderirken tereddüt yaşadığını kaydeden Likos, “Mektubu okuyunca benim gözümden yaş geliyor, bizim için çok önemli ama bana defalarca ret vermiş hakim okuyunca benim için ‘Bu çocuk delirmiş’ diyebilirdi. talebimin kabul edileceği aklıma bile gelmedi. Mektupta çıkış iznimin verildiğini görünce heyecanlandım, tam ne olduğunu anlayamadım. Heyecandan birkaç saniye donup kaldım. Mektupta ‘Maç izlemesine izin veriyoruz’ yazısını görünce sanki Trabzonspor şampiyon olmuş gibi sevinçten bağırdım” diye konuştu.

'Sadece şampiyonluğu düşünüyorum'

Mektubunda Trabzonspor’a olan sevgisini anlattığını söyleyen Likos, “Burada Fransız bir yargıcın, çıkış izni vermesi büyük bir olay. Trabzonspor’dan bahsederek, hikayemizi anlatıp izin almak olasılık bile değildi. Hâkimin tamamen duygusal anına denk gelmiş olması ya da onda duygusal bir şeyler uyandırmış olması lazım. Şu an sadece Trabzonspor’un şampiyonluğunu ve oraya gelmeyi düşünüyorum. Dosyam ne olur aklıma bile gelmiyor” dedi.

Son bir şans istemiş

Öte yandan Likos, mektubunda özetle "Bizim için Trabzonspor apayrı bir duygu. 1984’ten beri resmi olarak şampiyon olmadık. Ben hiç şampiyonluk görmedim. Bu sene Trabzonspor şampiyonluğa artık çok yakın. Her gün Trabzonspor’un şampiyonluk olacağı günün hayalini kuruyor, orada olamamanın üzüntüsünü yaşıyorum. Bu yazdıklarım size önemsiz gelebilir ama benim için çok önemli. Sizden son bir şans istiyorum" diye yazdı.

'Böyle bir olay hiç duymadım'

Mustafa Likos’un kutlamalara gelmesi için referans olan Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur da “Öyle bir uygulamanın emsali de yoktur. Nasıl böyle bir şey oldu, bilmiyoruz. 35 yıldır Paris’te yaşıyorum, böyle bir olay hiç duymadım. Bu, Trabzonspor aşkı" diye konuştu.

TFF'den şaşırtan fikstür: Trabzonspor'un şampiyonluk maçı olmayabilir
SPOR
TFF'den şaşırtan fikstür: Trabzonspor'un şampiyonluk maçı olmayabilir

Ahmet Ağaoğlu: Öncelik rekor değil şampiyonluk
SPOR
Ahmet Ağaoğlu: Öncelik rekor değil şampiyonluk
Yerli otomobilgümbür gümbür geliyor

Yerli otomobil
gümbür gümbür geliyor

TOGG nefes kesti: Eksi 40 derecede zorlu sınav
220 polisleşafak operasyonu

220 polisle
şafak operasyonu

​Dört ilde 35 kişi gözaltına alındı.
Zelenskiynin Holokost benzetmesi İsrailli bakanları öfkelendirdi

ABD'den Suudi Arabistan için sürpriz adım.

​Altmış bin paralı asker savaşta.
Kar keyfi<br>kabusa döndü

Kar keyfi
kabusa döndü

​Mahsur kalan aile dokuz saat sonra kurtarıldı.

​MHP'li Büyükataman'dan Kılıçdaroğlu'na tepki.

​Bakırköy'de doktor ve güvenlik görevlisine saldırı.

​Rusya'dan Ukrayna askerlerine çağrı.

Zelenskiy'den dikkat çeken açıklama.

​Düzenlenen saldırıda dört kişi hayatını kaybetti.

​İki buçuk milyar liralık bütçe.

​'Siz çıkın Ukraynalılar gelsin.'

​Pazarda 400 bin adet ertelenmiş talep var.

Batı'ya yatırım yapan iş insanları risk altında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.