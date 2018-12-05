Dünya Fransızlar kırıntı değil ekmeğin tamamını istiyor
AVRUPA

Paris'teki protestolar bitti mi?

Fransızlar kırıntı değil ekmeğin tamamını istiyor

Fransa'da zam protestolarıyla başlayan daha sonra isyana dönüşen gösteriler yerini sükunete bıraktı ancak, göstericiler yeniden sokağa çıkabilir. Fransız yönetimi zam kararını 6 ay askıya aldığını açıklasa da göstericiler, geri adım atmayacaklarını duyurdu. Bazı Fransızlar, "Kırıntı değil, ekmeğin tamamını istiyoruz" ifadelerini kullanırken, Fransa'da yaşayan Türkler, "Bazı göstericiler yaptıkları şiddet eylemleriyle haklıyken haksız konuma düştü" açıklamasını yaptı.

DHA
Fransa'nın başkenti Paris'te Zafer Takı'nın önünde yapılan protestolar.
Fransa'nın başkenti Paris'te Zafer Takı'nın önünde yapılan protestolar.

Paris’te hafta sonu yaşanan çatışmaların ardından hafta içi, eylemlerin yapıldığı alanlarda sükûnetin hâkim olduğu görüldü. Başbakan Edouard Philippe'in akaryakıt vergilerinin 6 ay askıya alınacağını duyurmasının ardından yer yer sürmekte olan eylemlerin azalıp azalmayacağı; hafta sonu yapılması beklenen büyük gösterilerde, ‘sarı yelekliler’in tavrının ne olacağı merak konusu.

Başta başkent Paris olmak üzere, ülke genelindeki olayların sayısı ve dozunda bir düşüşün yaşanması bekleniyor.

Fransa'da yaşayan Türkler, protestoları değerlendirdi.

Türkler protestoyu yorumladı: Fransızlar haklıyken haksız konuma düştüler

Fransa’da yaşayan Türkler, bunun bir halk hareketi olduğunu; yapılan zamlar ve vergiler ile toplumun zorlandığını belirterek “Zenginlerden alınan vergilerin kaldırılması, asgari ücretin arttırılmaması halkı isyan ettirdi” dedi. Eylemcilerin şiddet olaylarını tasvip etmediklerini söyleyen Türkler, bunların doğru olmadığını, toplumun bu olumsuzluklardan etkilendiğini, aşırıya kaçıldığını söyledi.

Fransa’da restoran işlettiğini söyleyen bir Türk vatandaşı ise mağazaya saldıran ve arabaları yakanların provokasyon peşinde olduklarını; yapılan eylemlerden kendilerinin de etkilendiğini söyleyerek, “Polis bunlara karşı aşırı şiddet kullandı. Haklı durumdayken haksız duruma düştüler. Devlet geri adım atmış gibi görünüyor ama etkisi bu hafta belli olur. Bundan biz de etkilendik, bizim restoran işleri düştü” dedi.

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AA

Paris’te yaşadığını belirten Ahmet Deniz, “Yağmacıların eylemlerde boy göstermesi, araçların yakılması sonrası polisler de şiddet ile müdahale etti” diye konuştu. Eylemcilerin protestolarında haklı olduğunu; fiyatların sürekli arttığını söyleyen Erkan Bilgin isimli vatandaş ise, “Haklılar ama vandalizme karşıyım. Her şeye zam geliyor ama maaşlar aynı. Kiralar pahalı, maaşlar artık yeterli gelmiyor ve bu bir şekilde patlamaya dönüştü” dedi.

"Kırıntı değil, ekmeğin tamamını istiyoruz"

Ancak hükümetin geri adım atması göstericileri tatmin etmedi. Ülkenin bazı bölgelerinde protesto gösterilerine devam edildi. Fransız Haber Ajansı'na (AFP) konuşan Sarı Yeleklilerin bir temsilcisi "Fransızlar kırıntı değil, ekmeğin tamamını istiyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Bordeaux kentindeki gösterilere katılan aktivist bir kadın ise "hiç de memnun değiliz” şeklinde konuştu. Göstericiler adına konuşan bir diğer temsilci ise haysiyetli bir hayat sürdürebilmek için vergilerde kapsamlı bir şekilde indirim yapılmasını, emekli maaşları ile asgari ücretlerin artırılmasını talep etti.

AA

"Kalıcı çözüm istiyoruz"

Fransızlar, “Başbakan Philippe 6 aylık bir ertelemeden bahsetti. Biz erteleme değil kalıcı çözüm istiyoruz. Şimdi erteleniyor ama sonra yine vergi yükselecek. Biz bunu istemiyoruz. Cumartesi’ye kadar çözüm bulunmazsa yine toplanacağız ve yürüyeceğiz” dedi.

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