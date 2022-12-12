Dünya Futboldan daha fazlası İslam dünyasında büyük coşku
AFRİKA

Futboldan daha fazlası: İslam dünyasında büyük coşku

Fas’ın İspanya’nın ardından Portekiz’i de Dünya Kupası’nın dışına itmesi, İslam dünyasında coşkuya neden oldu. Zamanında Fas topraklarını işgal eden bu iki ülkenin yenilmesi, meselenin spor sınırlarını aşmasına neden oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Futboldan daha fazlası: İslam dünyasında büyük coşku
Fas’ın İspanya’nın ardından Portekiz’i de Dünya Kupası’nın dışına itmesi, İslam dünyasında coşkuya neden oldu.

Katar’ın başkenti Doha’da devam eden UEFA 2022 Dünya Kupası’nın en dikkat çekici detayı, ilk kez bir Arap ülkesinin çeyrek finale yükselmesi oldu. İspanya’yı mağlup ederek çeyrek finale kalan Fas Millî Takımı, ardından Portekiz’e de yenilgiyi tattırarak yarı finale yükseldi. İslâm dünyasında milyonlarca kişinin coşkuyla takip ettiği karşılaşmalar, futbola ilgi duymayan insanların bile müsabakaları izlemesine neden oldu. Vaktiyle Fas topraklarını işgal etmiş bulunan İspanya ve Portekiz’in Fas karşısında aldığı yenilgiler, meselenin sadece futbol bağlamında kalmayarak, çok geniş bir tarihsel çerçevede ele alınmasına yol açtı.

Sosyal medya kullanıcılarının Fas bayrağını profil fotoğrafı yaptığı görülürken, sayısız paylaşımda da eski sömürgecilik dönemlerindeki Mağrib millî kahramanlarının mücadelelerini öne çıkaran görseller kullanıldı.

KASRÜLKEBİR SAVAŞI

Gündeme taşınan hadiselerden biri, 4 Ağustos 1578’de Fas’ta yaşanan Kasrülkebir Savaşı’ydı. O dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun himayesinde bulunan Fas toprakları, Portekiz işgaliyle karşı karşıya kalmıştı. Osmanlı-Fas ortak kuvvetlerinin Portekiz ordusuna karşı verdiği zorlu mücadelenin sonucunda, Portekiz Kralı Don Sebastian, savaş meydanında öldürüldü. Kralın ölümüyle, İspanya Krallığı Portekiz’i işgal ederken, bu defa Fas’ı tehdit eden İspanya oldu. Sonrasında İspanyol işgalciler bugünkü Mağrib’e saldırmaya başladılar.

İSPANYA-FRANSA ÇEKİŞMESİ

Fas’ın Akdeniz kıyısındaki topraklarından bugünkü Moritanya’ya kadar olan geniş bölge, 1800’lerin sonlarına kadar İspanyolların işgali altındaydı. Sonrasında İspanya Fransa karşısında zayıflamaya başlayınca, Fas toprakları bu defa İspanya ile Fransa’nın ağır rekabetine sahne oldu. Zaman zaman kendi aralarında anlaşan bu iki Avrupalı sömürge devleti, Fas’ı nüfuz bölgelerine bölerek yönettiler. Günümüzde Fas’ın kuzeyinde iki küçük bölge, hâlâ resmen İspanyol toprağı olarak kabul edilmektedir.

Fas’ın gururu: Abdülkerim

Fas’ın Batılı sömürgecilere karşı verdiği mücadelede, Abdülkerim Hattâbî (1882-1963) günümüzde hâlâ gururla hatırlanan bir kahramandır. 1921-1926’ya kadar Fas’ın kuzeyinde kendi bağımsız devletini kuran Abdülkerim, hem Fransızlara hem de İspanyollara karşı verdiği efsanevî mücadele sayesinde Fas halkına bağımsızlık ruhunu aşılamıştır. Onun, emrindeki bir avuç adamla İspanyol ordusunu hezimete uğrattığı ünlü Enval Savaşı (1921), İspanya’da krize yol açmış, olay tarih kitaplarına “Enval Faciası” adıyla geçmiştir.

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