Dünya G20 zirvesine koronavirüs tedbiri Sanal Zirve teklifinde bulunulacak
ORTADOĞU

G20 zirvesine koronavirüs tedbiri: 'Sanal Zirve' teklifinde bulunulacak

Suudi Arabistan'ın, dönem başkanı olduğu G20 ülkeleriyle yeni tip koronavirüsü konu alan bir sanal zirve düzenlenmesi yönünde görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

Haber Merkezi AA
Zirvenin önde gelen konularında salgına da yer verilecek.
Zirvenin önde gelen konularında salgına da yer verilecek.

Suudi Arabistan resmi ajansının (SPA) haberinde, yönetimin G20 üye ülkeleriyle Kovid-19 ile ilgili gelecek hafta olağanüstü bir sanal zirve düzenlenmesi için yoğun istişarelerde bulunduğu belirtildi.

Salgınla mücadelenin birlikte yürütülmesinin önemine işaret edilen haberde, bu uluslararası salgının tüm dünyadaki ekonomik, insani ve sosyal etkilerinin dikkate alınması ve gerekenin yapılmasının önemi vurgulandı.

Haberde, G20 üye ülkelerinin uluslararası diğer örgütlerle birlikte salgının etkilerinin hafifletilmesi için elinden geleni yapacağı kaydedildi.

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Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle camiler cemaat için kapandı. Bundan sonra sadece ezan okunacak. Ezanın sonunda müezzinler 'Namazlarınızı evlerinizde kılınız' çağrısı yaptı. Bazı müezzinlerin ezan okurken boğazlarının düğümlendiği görüldü.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan, 21-22 Kasım 2020 tarihleri arasında Riyad'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi’ne kadar devam edecek olan "G20 2020" dönem başkanlığına 1 Aralık 2019'da başlamıştı.

  • G20, dünyanın en büyük 19 ekonomisi ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye ile Avrupa Birliği’nden oluşuyor.

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