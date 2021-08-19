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ASYA

G7 Dışişleri Bakanlarından Taliban’a çağrı: Tahliyelere izin verin

G7 Dışişleri Bakanları Afganistan’daki son durumu görüşmek üzere toplandı. Bakanlar, Taliban’a bölgeden tahliyelerin güvenli bir şekilde sağlanmasına yönelik çağrıda bulundu

Haber Merkezi İHA
G7 Dışişleri Bakanlarından Taliban’a çağrı: Tahliyelere izin verin
G7 toplantısı

G7 Dışişleri ve Kalkınma Bakanları bugün, Afganistan’daki son durumu görüşmek üzere düzenlenen sanal toplantı ile bir araya geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve ABD Bakanları, Taliban’ın sivillerin korunmasını sağlama ve bölgeden ayrılmak isteyenlere güvenli geçiş sağlaması için çağrıda bulundu.

Toplantıdan sonra açıklama yapan Raab, G7 Dışişleri Bakanlarının, "Taliban’ın taahhütlerini yerine getirmesinin önemini" vurguladığını belirterek, G7’nin "Afganistan’ın bazı bölgelerinde şiddet raporlarından derin endişe duyduğunu" aktardı. Raab, "Taliban’ın sivillerin korunmasını sağlama, bölgeden ayrılmak isteyen yabancı uyruklular ve Afganlara güvenli geçiş garantisi vermesine yönelik çağrıda bulunduğunu" açıkladı.

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Toplantıda Taliban ile işbirliği görüşüldü

Raab, G7’nin Kabil Havalimanı’ndan insanları tahliye etmek için mümkün olan her şeyi yapma çabalarını sürdürmek için toplantıda, Taliban ile etkili işbirliğinin öneminin görüşüldüğünü aktardı.

Şiddet sona ermeli, insan hakları korunmalı

Toplantı sonrasında yayınlanan ortak bildiride, "G7 Bakanları, BM Güvenlik Konseyi’nin 16 Ağustos tarihli açıklamasını desteklemekte ve özellikle şiddetin sona erdirilmesi, kadın, çocuk ve azınlıklar da dahil olmak üzere insan haklarına saygı duyulması, Afganistan’ın geleceği hakkında kapsayıcı müzakereler için kararlılığını teyit ediyor" ifadeleri yer aldı.

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Bildiride, G7 bakanlarının "Tüm tarafların, uluslararası insancıl hukuka saygı duymaları gerektiği ve uluslararası toplumun güvenli ve yasal yeniden yerleşim yollarını sağlamasının önemini tartıştığı" belirtildi.

Taliban ile temasa geçilecek

G7 bakanları bildiride, kapsayıcı bir siyasi çözümün güvence altına alınması için, bölgede hayat kurtaran insani yardım sağlamak ve uluslararası toplumda daha fazla can kaybını önlemek için önümüzdeki günlerde ortaklarla temasa geçeceğini belirtti. Afganistan’daki krizin ve bölgenin karşı karşıya olduğu kritik sorular için uluslararası bir yanıt gerektiği aktarılan bildiride, Afganlar, çatışmanın tarafları, BM Güvenlik Konseyi, G20, uluslararası bağışçılar ve Afganistan’ın bölgesel komşularının krizin büyümesini önlemek için ortak bir misyonla bir araya gelme çağrısında bulunuldu.

Raab, Çin ve Avustralya ile de görüştü

Dışişleri Bakanı Raab, G7 Dışişleri Bakanlarının sanal toplantısına ek olarak hem Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi hem de Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile görüştü. Wang’ın Raab ile yaptığı görüşmede, uluslararası toplumunun Afganistan’ı jeopolitik bir savaş alanı olarak kullanmaması, bağımsızlığına ve halkının iradesine saygı duyması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Raab istifa etmeyecek

Öte yandan geçtiğimiz hafta Girit’te tatilde olan Dışişleri Bakanı Raab, Taliban’ın Kabil’e yaklaştığı sırada Afgan Dışişleri Bakanı ile konuşmayı reddetmesi üzerine muhalefet liderleri tarafından istifa etmesi istenmişti. İstifa çağrılarını görmezden gelen Raab, istifa etmeyeceğini belirtti. Başbakanlık Ofisi ise, Raab’a "tam güven" duyduğunu açıkladı.

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