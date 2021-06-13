G7 ülkeleri 2022'de 1 milyar doz Kovid-19 aşısı hibe edecek

İngiltere’nin Cornwall bölgesindeki Carbis Körfezi’nde gerçekleşen G7 Liderler Zirvesi’nde bir araya gelen liderler, gelişmekte olan ülkeler için önümüzdeki yıl boyunca 1 milyar doz Covid-19 aşısı sağlanması konusunda anlaştı.

Sayının artırılması hedefleniyor

G7 zirvesinde belirlenen ortak bildirinin taslağında, "Carbis Körfezi de dahil olmak üzere Şubat 2021’deki son görüşmemizden bu yana verilen taahhütler ile gelecek yıl boyunca 1 milyar doz aşı sağlanacak. Önümüzdeki aylarda bu katkıyı artırmak için özel sektör, G20 ve diğer ülkelerle birlikte çalışacağız" ifadeleri yer aldı.

Çin etkisinin azaltılması planlanıyor

G7 liderleri cumartesi günü gelişmekte olan ülkelere Çin’in "Kuşak ve Yol" altyapı projesi girişimine rakip olabilecek yeni bir plan sunarak, Çin’in dünya üzerindeki artan etkisine karşı mücadele başlattı.

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Liderler, gelişmekte olan ülkelere yeni yollar, demiryolları, limanlar ve iletişim ağları gibi altyapı iyileştirmeleri yapmak üzere bir finansman planını onaylayarak, Çin’in mevcut planına daha iyi bir alternatif olacağını belirtti.

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