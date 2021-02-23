Dünya Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Erdoğan sayesinde Türkiyenin desteği paha biçilemez
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Gagavuz Özerk Yeri Başkanı: Erdoğan sayesinde Türkiye'nin desteği paha biçilemez

Moldova'ya bağlı Gagavuz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, Türkiye'nin kendilerine desteğinin "paha biçilmez" olduğunu belirterek, "Türk yönetimiyle ilişkilerimiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde çok sıcak, samimi dostluk ve karşılıklı saygıya dayalıdır" dedi.

Haber Merkezi AA
Gagavuz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ve Cumhurbaşkanı Erdoğan
Gagavuz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

Moldova'ya bağlı Gagavuz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da yapacağı görüşme öncesi ikili ilişkileri değerlendirdi.

Erdoğan ile görüşmesinde endüstri okulu inşaat projesini ele alacaklarını dile getiren Vlah, Türkiye'nin Gagavuzlara desteği paha biçilmezdir. Türkiye'nin desteğine çok değer veriyoruz" dedi.

"İlişkilerimiz Erdoğan sayesinde çok sıcak"

Türkiye ile ilişkilerin sürekli geliştiğini vurgulayan Vlah, "Türk yönetimi ile ilişkilerimiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde çok sıcak, samimi dostluk ve karşılıklı saygıya dayalıdır. Bu nedenle kendisine çok minnettarız. Erdoğan ve ekibiyle çalıştığımız için şanslıyız. İş birliğimiz sonuçlar veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

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Başkan Vlah, Moldova ve Türkiye arasında 2016'da Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girdiğini anımsatarak, "Bu anlaşma sayesinde, Gagavuz Özerk Yeri'nden Türkiye'ye ihracat son 5 yılda yüzde 62,7 arttı. Anlaşma çerçevesinde henüz hayata geçirilmeyen büyük fırsatların olduğundan eminim" diye konuştu.

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