Dünya Gallerde sağlık skandalı Kanser hastasını ambulans için ıslak zeminde saatlerce beklettiler
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Galler'de sağlık skandalı: Kanser hastasını ambulans için ıslak zeminde saatlerce beklettiler

Türk sağlık sistemi dünyaya parmak ısırtırken, Galler'de skandal bir olay yaşandı. 85 yaşında bahçede düşüp kalçasını kıran bir hasta, ambulans için yağmur altında 7 saat beklemek zorunda kaldı. Uzun süre ambulans bekleyen hastanın kızı, sağlık sisteminin bozuk olduğunu söyledi. Hastanın üzeri tente ve şemsiyeyle kapatıldı.

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Haber Merkezi Diğer
Gallerde sağlık skandalı: Kanser hastasını ambulans için ıslak zeminde saatlerce beklettiler
Çaresiz adam yağmur altında saatlerce ambulans bekledi.

aller'de yaşayan kanser hastası Keith Royles, köyündeki evinde çimleri biçerken kalçasını kırdı. 85 yaşındaki Royles, hastaneden sadece birkaç metre uzakta yaşamasına rağmen yağmur altında 7 saat beklemek zorunda kaldı.

Üzeri tente ve şemsiyeyle kapatıldı

Ailesi ambulansı aradı, ancak yerel hastane evinin tam karşısında olmasına rağmen 4 ila 7 saat beklemeleri gerekeceği söylendi. Royles'un ıstıraplı bekleyişi sırasında yağmurdan ıslanmamak için bir tenteyle üzerinin kapatıldığı ve başının üzerine şemsiye yerleştirildiği görüldü.

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Hastanın kızı: Sistem bozuk

Telegraph'ın haberine göre, kızı Tina Royles, "Sistem bozuk." diyerek, Ulusal Sağlık Hizmetleri'nde (NHS) çalışan personel için "Çok sinir bozucu ve yürek burkan olmalı." dedi.

Ambulansı durdurmaya çalıştılar

Royles, "Birkaç kez aradık ve hatta ablam bir ambulansı durdurmaya çalıştı ama yardım edemeyeceklerini söylediler.” ifadesini kullandı. Ambulans servisi, gecikme için özür diledi ancak gecikmelerin sürdüğü kaydedildi.

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