Dünya Ganada koronavirüsün tedavisi bulundu iddiası Yaygın olarak kullanılıyor
AFRİKA

Gana’da koronavirüsün tedavisi bulundu iddiası: Yaygın olarak kullanılıyor

Gana’da bir medikal firması, “Adutwumwaa Bitters” isimli ilaçla koronavirüsünün tedavisini bulduğunu iddia etti. İhlas Haber Ajansı'nın servis ettiği habere göre ilaç basur, kabızlık ve ağrılara iyi gelmesi nedeniyle yaygın olarak kullanılıyor.

Haber Merkezi İHA
Koronavirüsün tedavisi bulundu.
Koronavirüsün tedavisi bulundu.

Çin’de ortaya çıkmasının ardından dünya ülkelerine yayılan ve küresel paniğe neden olan koronavirüsün tedavisinini bir Batı Afrika ülkesi olan Gana’da bulunduğu ileri sürüldü.

Virüsün patlak vermesinden bu yana araştırmacılar ve sağlık yetkilileri virüse karşı bir tedavi bulmaya çalışıyorlardı ancak bugüne kadar başarılı olunamadı.

Dünyanın dört bir yanından gelen en dikkat çeken koronavirüs fotoğrafları
FOTOĞRAF 32
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Kuveyt’te maske ile önlem alan insanlar.
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Çin’de koronavirüse karşı sokakların ilaçlanması.
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Malezya’da koronavirüsten etkilenenler için dua eden insanlar.
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Guatemala’da koronavirüs hastaları için hazırlanan hastahane.
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İsviçre-İtalya sınırında bir uyarı posteri.
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İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 373'e yükselirken ölü sayısının ise 6 olduğu bildirildi. 
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İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 54 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 291'e, vaka sayısı 8 bin 42'ye yükseldi.
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Filistin’de Ramallah kentinin belediye ekipleri, kentteki camilerde dezenfekte çalışması yaptı.
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Dünyanın dört bir yanından gelen en dikkat çeken koronavirüs fotoğrafları
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 114 bini geçti. Dünyanın birçok yerine yayılan koronavirüs ile ilgili oldukça dikkat çeken fotoğraflar geldi.


  • Add Pharma isimli Ganalı medikal şirketi, “Adutwumwaa Bitters” isimli oldukça popüler bir bitkisel ilacı koronavirüsü önleyecek şekilde geliştirdiğini duyurdu.

İHA
Adutwumwaa Bitters isimli ilaç koronavirüsün tedavisinde kullanılacak.

Şirket tarafından yayınlanan açıklamada, “Medikal bir şirket olarak bizim görevimiz her türlü hastalığa karşı çözüm bulmak. Covid-19 yayılıyor ve biz hiçbir şey yapmadan oturarak bunun durmasını sağlayamayız. Şirket içi araştırmacılarımız gereken araştırmaları yaparak bir çözüm buldular. Biz de Adutwumwaa Bitters’i korona virüsüne çare olacağına güçlü bir şekilde inanarak geliştirdik” denildi. Gana’da Adutwumwaa Bitters basur, kabızlık ve ağrılara iyi gelmesi nedeniyle yaygın olarak kullanılıyor.

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