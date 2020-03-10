Gana’da koronavirüsün tedavisi bulundu iddiası: Yaygın olarak kullanılıyor

Çin’de ortaya çıkmasının ardından dünya ülkelerine yayılan ve küresel paniğe neden olan koronavirüsün tedavisinini bir Batı Afrika ülkesi olan Gana’da bulunduğu ileri sürüldü.

Virüsün patlak vermesinden bu yana araştırmacılar ve sağlık yetkilileri virüse karşı bir tedavi bulmaya çalışıyorlardı ancak bugüne kadar başarılı olunamadı.

FOTOĞRAF 32 Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 122’ye çıktı. İtalya’da korona virüsü salgınının hızla yayılması üzerine hükümet, toplam 16 milyon kişinin yaşadığı Lambardiya bölgesi ile 14 kenti karantinaya aldı. İtalya'nın ardından Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden İspanya'da halk, hükümetin sakin olun çağrılarına rağmen panikle süpermarketlere akın etmeye başladı. Endonezya'daki Juanda Uluslararası Havalimanı'nda koronavirüs önlemi Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e, vaka sayısı ise bin 412'ye yükseldi. Japonya’da ülke genelinde korona virüsü vaka sayısı bin 193’e yükseldi. Almanya İçişleri Bakanlığı'nda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak önlemler kapsamında kriz masası oluşturuldu. ABD'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle vatandaşlar alışveriş merkezlerine koştu. İsviçre’nin Zürih kentinde İsviçre Türk Diyanet Vakfına bağlı Blaue Camisi’nde virüse karşı önlem amacıyla maske dağıtıldı. Hollanda'da, 321 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü. İsveç 261 hasta sayısına ulaştı. 239 vakanın olduğu Belçika’da bazı şirketler çalışanlarına tokalaşma ve öpüşme yasağı getirdi. Norveç’te 227 vaka görüldü. Singapur’da yeni korona virüsü vakalarının tespit edilmesiyle ülke genelindeki toplam vaka sayısı 160’a yükseldi. 7 bin 513 vakanın görüldüğü Güney Kore’de dezenfekte işlemi. Filipinler’deki bir okulda arındırma işlemleri. 77 vakanın olduğu Kanada’da bir uyarı tabelası. Kuveyt’te maske ile önlem alan insanlar. Çin’de koronavirüse karşı sokakların ilaçlanması. Malezya’da koronavirüsten etkilenenler için dua eden insanlar. Guatemala’da koronavirüs hastaları için hazırlanan hastahane. İsviçre-İtalya sınırında bir uyarı posteri. Polonya'nın Gorzyczki kentinde polis ve itfaiye ekipleri tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Çekya sınırından gelen otobüslerdeki yolcuların ateşleri ölçülerek sağlık kontrolü yapıldı. İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 373'e yükselirken ölü sayısının ise 6 olduğu bildirildi. İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 54 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 291'e, vaka sayısı 8 bin 42'ye yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Alman bir turiste koronavirüs tespit edilmesinden sonra halk marketlere ve eczanelere akın etti. Gazze'de koronavirüse karşı esnaf mankenlere maske taktı. Filistin’de Ramallah kentinin belediye ekipleri, kentteki camilerde dezenfekte çalışması yaptı. THY uçakları işte böyle dezenfekte ediliyor. Cemmu ve Keşmir'de koronavirüs tedbirleri. Koronavirüsün can aldığı Irak'ın Süleymaniye vilayetinde camilerde cemaatle namaz kılınmayacak. Umreden gelenlere İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs önlemi Dünyanın dört bir yanından gelen en dikkat çeken koronavirüs fotoğrafları Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 114 bini geçti. Dünyanın birçok yerine yayılan koronavirüs ile ilgili oldukça dikkat çeken fotoğraflar geldi. BiP'te paylaş

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Add Pharma isimli Ganalı medikal şirketi, “Adutwumwaa Bitters” isimli oldukça popüler bir bitkisel ilacı koronavirüsü önleyecek şekilde geliştirdiğini duyurdu.

İHA Adutwumwaa Bitters isimli ilaç koronavirüsün tedavisinde kullanılacak.

Şirket tarafından yayınlanan açıklamada, “Medikal bir şirket olarak bizim görevimiz her türlü hastalığa karşı çözüm bulmak. Covid-19 yayılıyor ve biz hiçbir şey yapmadan oturarak bunun durmasını sağlayamayız. Şirket içi araştırmacılarımız gereken araştırmaları yaparak bir çözüm buldular. Biz de Adutwumwaa Bitters’i korona virüsüne çare olacağına güçlü bir şekilde inanarak geliştirdik” denildi. Gana’da Adutwumwaa Bitters basur, kabızlık ve ağrılara iyi gelmesi nedeniyle yaygın olarak kullanılıyor.

DÜNYA Çin’de koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 3 bin 139’a yükseldi

OYNAT 00:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs nedeniyle Stoltenberg ile tokalaşmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'ın, toplantı sonrası koronavirüs salgını nedeniyle Stoltenberg ile tokalaşmamak için 'koronavirüs' demesi salonda gülümsemelere neden oldu.

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