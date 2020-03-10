Gana’da koronavirüsün tedavisi bulundu: Yaygın olarak kullanılıyor

Çin’de ortaya çıkmasının ardından dünya ülkelerine yayılan ve küresel paniğe neden olan koronavirüsün tedavisi, bir Batı Afrika ülkesi olan Gana’da bulundu.

Virüsün patlak vermesinden bu yana araştırmacılar ve sağlık yetkilileri virüse karşı bir tedavi bulmaya çalışıyorlardı ancak bugüne kadar başarılı olunamadı.

Add Pharma isimli Ganalı medikal şirketi, “Adutwumwaa Bitters” isimli oldukça popüler bir bitkisel ilacı koronavirüsü önleyecek şekilde geliştirdi.

İHA Adutwumwaa Bitters isimli ilaç koronavirüsün tedavisinde kullanılacak.

Şirket tarafından yayınlanan açıklamada, “Medikal bir şirket olarak bizim görevimiz her türlü hastalığa karşı çözüm bulmak. Covid-19 yayılıyor ve biz hiçbir şey yapmadan oturarak bunun durmasını sağlayamayız. Şirket içi araştırmacılarımız gereken araştırmaları yaparak bir çözüm buldular. Biz de Adutwumwaa Bitters’i korona virüsüne çare olacağına güçlü bir şekilde inanarak geliştirdik” denildi.

Gana’da Adutwumwaa Bitters basur, kabızlık ve ağrılara iyi gelmesi nedeniyle yaygın olarak kullanılıyor.

DÜNYA Çin’de koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 3 bin 139’a yükseldi

OYNAT 00:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs nedeniyle Stoltenberg ile tokalaşmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'ın, toplantı sonrası koronavirüs salgını nedeniyle Stoltenberg ile tokalaşmamak için 'koronavirüs' demesi salonda gülümsemelere neden oldu.

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