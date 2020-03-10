Dünya Ganada koronavirüsün tedavisi bulundu Yaygın olarak kullanılıyor
AFRİKA

Gana’da koronavirüsünün tedavisi bulundu: Yaygın olarak kullanılıyor

Gana’da koronavirüsün tedavisi bulundu: Yaygın olarak kullanılıyor

Gana’da bir medikal firması, “Adutwumwaa Bitters” isimli ilaçla koronavirüsünün tedavisini buldu. İlaç basur, kabızlık ve ağrılara iyi gelmesi nedeniyle yaygın olarak kullanılıyor.

Haber Merkezi İHA
Koronavirüsün tedavisi bulundu.
Koronavirüsün tedavisi bulundu.

Çin’de ortaya çıkmasının ardından dünya ülkelerine yayılan ve küresel paniğe neden olan koronavirüsün tedavisi, bir Batı Afrika ülkesi olan Gana’da bulundu.

Virüsün patlak vermesinden bu yana araştırmacılar ve sağlık yetkilileri virüse karşı bir tedavi bulmaya çalışıyorlardı ancak bugüne kadar başarılı olunamadı.

  • Add Pharma isimli Ganalı medikal şirketi, “Adutwumwaa Bitters” isimli oldukça popüler bir bitkisel ilacı koronavirüsü önleyecek şekilde geliştirdi.

İHA
Adutwumwaa Bitters isimli ilaç koronavirüsün tedavisinde kullanılacak.

Şirket tarafından yayınlanan açıklamada, “Medikal bir şirket olarak bizim görevimiz her türlü hastalığa karşı çözüm bulmak. Covid-19 yayılıyor ve biz hiçbir şey yapmadan oturarak bunun durmasını sağlayamayız. Şirket içi araştırmacılarımız gereken araştırmaları yaparak bir çözüm buldular. Biz de Adutwumwaa Bitters’i korona virüsüne çare olacağına güçlü bir şekilde inanarak geliştirdik” denildi.

Gana’da Adutwumwaa Bitters basur, kabızlık ve ağrılara iyi gelmesi nedeniyle yaygın olarak kullanılıyor.

Çin’de koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 3 bin 139’a yükseldi
DÜNYA
Çin’de koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 3 bin 139’a yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs nedeniyle Stoltenberg ile tokalaşmadı
OYNAT 00:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs nedeniyle Stoltenberg ile tokalaşmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'ın, toplantı sonrası koronavirüs salgını nedeniyle Stoltenberg ile tokalaşmamak için 'koronavirüs' demesi salonda gülümsemelere neden oldu.

Koronavirüs dünyaya yayılmaya devam ediyor
OYNAT 00:00
Koronavirüs dünyaya yayılmaya devam ediyor
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs dünyaya yayılmaya devam ediyor.


Metrobüsler çarpıştı

Metrobüsler çarpıştı

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
PKK yöneticileri öldürüldü

PKK yöneticileri öldürüldü

MSB açıkladı, Kandil'deki inlerine bomba yağdırıldı
3 ülkeyi vuracakbize yarayacak!

3 ülkeyi vuracak
bize yarayacak!

Rekor düşüş sonrası büyük indirim kapıda.
Füzelerden korunacak

Füzelerden korunacak

​SİHA'lar 'kolay vurulabilir' sistemler olmaktan çıkacak.
Yan yatan binalara akılalmaz önlem

Yan yatan binalara akılalmaz önlem

'​Hiçbir anlamı yok acilen boşaltılmalı.'
Benzin<br>5 liraya inmeli

Benzin
5 liraya inmeli

​Bu gece yarısından itibaren indirim bekleniyor.

Virüs mü kaptı?

Virüs mü kaptı?

​Beyaz Saray'dan Trump hakkında flaş açıklama.
'Çağ dışı' deyip<br>dalga geçmişlerdi

'Çağ dışı' deyip
dalga geçmişlerdi

​Komşuda bir ilk: Tüm şehir karantinaya alındı.
Tüm İtalya<br>eve kapatıldı!

Tüm İtalya
eve kapatıldı!
6 derece<br>birden düşecek

6 derece
birden düşecek

​Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisi altında.
Dünya alarmda

Dünya alarmda

​Çin'de salgın nedeniyle can kaybı 3 bin 139'a ulaştı.
Petrol depremi

Petrol depremi

​Körfez Savaşı'ndan bu yana böylesi görülmedi.
Kayıtsız kalma lüksünüz yok

Kayıtsız kalma lüksünüz yok

Erdoğan'dan Avrupa'nın göbeğinde insanlık dersi.
Devşirecek<br>çocuk arıyor

Devşirecek
çocuk arıyor

Almanya gözünü sınırdaki mülteci çocuklara dikti.
Taht oyunları

Taht oyunları

G-20'ye kadar babasının tahtına oturmak istiyor.
ByLock'ta<br>izdivaç rezaleti

ByLock'ta
izdivaç rezaleti

Sipariş geçer gibi eş kriteri vermişler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.