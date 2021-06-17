Dünya Ganj Nehrinde kutunun içinden çıktı Görenler şaşkına döndü
ASYA

Ganj Nehri'nde kutunun içinden çıktı: Görenler şaşkına döndü

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Ganj Nehri’nde, ahşap bir kutunun içinde terk edilmiş halde 22 günlük bir bebek bulundu.

Haber Merkezi İHA
Ganj Nehrinde kutunun içinden çıktı: Görenler şaşkına döndü
Ganj Nehri’nde bir kutunun içinde terk edilmiş halde 22 günlük bebek bulundu.

Hindistan’da yer alan Ganj Nehri’nde yüzen bir ahşap kutunun içinden çıkan şey, görenleri şok etti. Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinin Ghazipur bölgesinde yer alan Ganj Nehri’nde yüzen ahşap bir kutunun dikkatlerini çekmesi üzerine bir grup vatandaş, kutuyu sudan çıkararak içini açtı. Vatandaşlar, kutunun içinde kırmızı renkli bir beze sarılı ve ölüme terk edilmiş halde 22 günlük bir kız bebek buldu.

Gördükleri karşısında şok olan vatandaşlardan Golu Chaudhary yaptığı açıklamada, "Birkaç köylünün yardımıyla kutuyu çıkardık. Açtığımızda kırmızı bir beze sarılı bir kız bebek görünce şok olduk. Kutuda ayrıca Hindu tanrılarının fotoğrafları ve bebeğin burçları da vardı" ifadelerini kullandı. Chaudhary, Ganj Nehri’nde bulunması nedeniyle bebeğin adını ise "Ganj" koyduklarını kaydetti.

Daha sonra yardımsever vatandaşların yaşanan olayı bildirmesinin ardından harekete geçen polis yetkilileri, sağlık kontrolleri için bebeği hastaneye kaldırdı. Bebeğin durumunun iyi olduğunu ifade eden polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Kız çocuğunun terk edilme nedeni henüz netlik kazanmadı. İlk başta bebeğin hasta olduğundan şüphelendik, fakat kontrolden sonra tamamen iyi ve müşahede altında. Bu bir kız çocuğu sorunu olabilir ve ebeveynler yoksulluk içinde yaşıyor olabilir. Nedeni bilinmiyor. Bebeği yakında çocuk bakım merkezine göndermeyi planlıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca Uttar Pradeş eyalet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise, bebeğin Hindistan hükümeti koruması altına alındığını kaydetti.

Hindistan'da 38 eşi 94 çocuğu olan Ziona Chana öldü
OYNAT 00:59
Hindistan'da 38 eşi 94 çocuğu olan Ziona Chana öldü
Hindistan'da 38 eşi ve 94 çocuğu ile dünyanın en geniş ailesine sahip olarak bilinen Ziona Chana, 76 yaşında hayatını kaybetti. Aile, 100 odası bulunan 4 katlı bir evde yaşıyor.

Hindistan'da dehşete düşüren görüntü: Koronavirüsten ölen hastanın cansız bedenini nehre attılar
OYNAT 00:36
Hindistan'da dehşete düşüren görüntü: Koronavirüsten ölen hastanın cansız bedenini nehre attılar
Hindistan'ın Balrampur kentinde Covid-19'dan ölen bir hastanın cansız bedenini nehre atan iki kişi yoldan geçen vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı. Hindistan'da geçtiğimiz haftalarda Ganj Nehri kıyısına 71 kişinin cansız bedeni vurmuştu. Cansız bedenlerin ülkede artan vakalar nedeniyle krematoryumlarda ve mezarlıklarda yer kalmaması sonucu nehre atıldığı iddia edilmişti.

Hindistanlı sosyal medya fenomeninden rezalet video: Köpeğini balonla uçurmaya çalıştı
OYNAT 00:30
Hindistanlı sosyal medya fenomeninden rezalet video: Köpeğini balonla uçurmaya çalıştı
Hindistan'da Gaurav Sharma isimli sosyal medya fenomeni, köpeğine helyum ile şişirilmiş balonlar bağlayarak havada uçurmasının ardından polis tarafından gözaltına alındı. Sharma, görüntülere tepki yağması üzerine videoyu silmek zorunda kaldı.
Abone Ol Google News
83 yıl önce sulara gömülmüştü

83 yıl önce
sulara gömülmüştü

Batık geminin dev omurgası gün yüzüne çıktı.
Durakta can pazarı yaşandı

Durakta can pazarı yaşandı

Aşırı hız sonrası kontrolden çıkıp 1'i çocuk 5 kişiyi ezdi.
Normalhayat çok yakın

​Kovid-19 ile mücadelede aşılama günlük 1,5 milyon doz sınırını aştı.

​Ceza İnfaz Yasası Meclis'te kabul edildi.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak.

Zirvede Cumhurbaşkanı'na tercümanlık yapan Fatma Kavakçı'yı hedef aldı.

Bir polisin şehit olduğu saldırıda yeni gelişme.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Meclisi'nde vekillere seslendi.

​İstanbul'daki fabrika yangını beş saatte söndürüldü.

Sulama kanalında sürüklenen çocuğun hayatını kurtardı.

​FETÖ'cüleri yurt dışına kaçırıyordu.

Lastiği patlayan otobüs alev alev yandı, yolcular panik yaşadı.

Batı Şeria'da vurulan Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

​Delil olup olmadığını sormak suç.

​Asiltürk'ten partisi SP'ye 'özünüze dönün' çağrısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.