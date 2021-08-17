Dünya Garada iki terörist MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
ORTADOĞU

Gara'da iki terörist MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda, PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Garada iki terörist MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, MİT, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Gara'da 2 terörist, MİT'in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

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