Dünya Gaziantepte bir araya gelen Suriyeli kanaat önderlerinden Barış Pınarı Harekatına destek geldi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Gaziantep'te bir araya gelen Suriyeli kanaat önderlerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek geldi

Gaziantep'te bir araya gelen Suriyeli kanaat önderlerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek geldi

Gaziantep'te bir araya gelen Suriyeli kanaat önderleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Kanat önderleri, "YPG/PKK ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerini lanetliyor, Türkiye’nin bu örgütlerle yürüttüğü mücadelede elimizden gelen desteği sunmaya hazır olduğumuzu buradan ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Barış Pınarı Harekatı bugün saat 16.00'da başlatıldı.
Barış Pınarı Harekatı bugün saat 16.00'da başlatıldı.

Gaziantep'te bir araya gelen Suriyeli kanaat önderleri, Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini açıkladı.

Kentte bir araya gelen kanaat önderleri toplantının ardından yaptıkları açıklamada, Türkiye'nin Fırat’ın doğusunda, bölge halkına karşı insanlık dışı muamelelerde bulunan, insan haklarını ihlal eden ve uluslararası bazı çevrelerce himaye edilen terör örgütlerine yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Barış Pınarı Harekatı başladı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Barış Pınarı Harekatı başladı

"Bölge halkı olarak, huzur ve güvenliğin tesisi için operasyonun yapılmasına her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "YPG/PKK ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerini lanetliyor, Türkiye’nin bu örgütlerle yürüttüğü mücadelede elimizden gelen desteği sunmaya hazır olduğumuzu buradan ifade ediyoruz. Uluslararası himaye gören bu örgütler tarafından Suriye’nin toprak bütünlüğünün parçalanmasına yönelik her türlü girişimin engellenmesini, bölgenin bir an önce Türkiye’nin desteği ile huzura kavuşmasını ve yurdumuza dönmeyi arzuluyoruz. Terörün karşısındayız. Operasyonu destekliyoruz. Suriye’yi böldürmeyeceğiz. Ülkemize döneceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Barış Pınarı Harekatı' emrini böyle verdi
OYNAT 01:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Barış Pınarı Harekatı' emrini böyle verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını bildirdi. Erdoğan, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti: 'Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Barış Pınarı Harekatı ile ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız. Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye ile birlikte olan tüm yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.' Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını İngilizce ve Arapça olarak da paylaştı.

Toplantıya, Suriye Geçici Hükümeti Eski Müsteşarı Cemal Akıncı, Suriye Bağımsız Kürt Derneği Başkanı Abdulaziz Temmo, Türkmen Meclisi Başkanı Mohammed Vacih Cuma, Suriye Geçici Hükümet Temsilcisi Muhammed Elşimali, Minberşam Derneği Başkanı Ali Ahmeed, İşrak Gazetesi Kültür Editörü Ali Şerif, İnsani Yardımlaşma Derneği'nden M. Wail DadaAtaa, ACU/Yardım ve Koordinasyon Birimi Derneği'nden Mouhamad Hassno, Midad Derneği Başkanı Azzam Khanjı, Önder Derneği Başkanı Abdulrahmen Dadam, Suriye Bağımsız Kürt Derneği Başkan Yardımcısı Radif Mustafa, siyasetçi Saad Vefai, Suriye Hukukçular Birliği Başkanı Abdulhadi Almustafa, Fecr Radyo Koordinatörü Alaaddin Husso, Cerablus Aşiret Meclisi Üyesi Hassan Mousa'nın katıldığı bildirildi.

Erdoğan başkanlığında Barış Pınarı Harekatı koordinasyon toplantısı yapıldı
DÜNYA
Erdoğan başkanlığında Barış Pınarı Harekatı koordinasyon toplantısı yapıldı

Barış Pınarı Harekatı başladı
FOTOĞRAF 15
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusuna yönelik 'Barış Harekatı' saat 16.00 itibariyle başladı. Harekat kapsamında Fırat'ın doğusundaki terör hedefleri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ateş altına alındı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKKYPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir sözleriyle duyurdu.
Title
Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile, ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız ifadelerini kullandı. <br> <br> Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unusurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diye konuştu.
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Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına alınıyor.
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Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına alınıyor.
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Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına alınıyor.
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Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına alınıyor.
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Barış Pınarı Harekatı başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı harekatın saat 16.00'da başladığını duyurdu.


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