Gazze Belediyesi: Akaryakıt yokluğu nedeniyle kuyulardan su çıkarma işlemi her an durabilir

Gazze Belediyesi Sözcüsü Husni Muhenna, belediyenin ay başından bu yana tek bir litre akaryakıt teslim almadığını, bu durumun şehirdeki insani krizi derinleştirdiğini belirtti.

Gazze Şeridi'nde halkın üç kaynaktan suya ulaştığını kaydeden Muhenna, bunlardan ilki ve en önemlisi olan ve kentin ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan İsrailli firmadan su girişinin 7 Ekim'den sonra engellendiğini söyledi.

Bölgenin su ihtiyacını karşılamada tek kaynak "su kuyuları"

Elektrik kesintisi ve akaryakıt bulunamaması nedeniyle bölgenin su ihtiyacını karşılayan su artıma tesislerinde de hizmetin durduğunu ifade eden Muhenna, geriye yalnızca su kuyularının kaldığını belirtti.

Muhenna, mevcut akaryakıtın su kuyularını çalıştırmada kullanılması için belediyenin kanalizasyon ve çöp toplama hizmetlerini durdurduğunu ifade etti.

"Günde ancak 3 saat çalıştırılabilen yalnızca 3 su kuyusu kaldı"

İsrail ordusunun şehirdeki bazı su kuyularını bombaladığını, bazılarının ise akaryakıt bulunamadığı için hizmet veremediğini aktaran Muhenna, "Günde ancak 3 saat çalıştırılabilen yalnızca 3 su kuyusu kaldı." dedi.

Muhenna, şu an bölgenin su ihtiyacını karşılamada tek kaynak olan su kuyularının çalışması için gerekli akaryakıtın yeterince bulunamamasından ötürü kuyulardan su çıkarma işleminin her an durabileceğini bildirdi.

Yarım milyon Filistinli açlık ve susuzluk riskiyle karşı karşıya

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine su, gıda, akaryakıt yardımlarının girişini engellemeye devam etmesi halinde bölgede durumların felakete dönüşeceğini vurgulayan Muhenna, "Gazze'de halk, su ve gıda krizinde hayatta kalma mücadelesi veriyor." diye konuştu.