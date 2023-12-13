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Gazze Belediyesi: Akaryakıt yokluğu nedeniyle kuyulardan su çıkarma işlemi her an durabilir

İsrail'in iki ayı aşkın süredir bombaladığı ve yakıt girişini engellediği Gazze Şeridi'nde, bölgenin su ihtiyacını karşılamada tek kaynak olan su kuyularının çalışması için gerekli akaryakıtın bulunamaması nedeniyle kuyulardan su çıkarma işleminin her an durabileceği bildirildi. Gazze Belediyesi Sözcüsü Husni Muhenna, "Günde ancak 3 saat çalıştırılabilen yalnızca 3 su kuyusu kaldı. Gazze'de halk, su ve gıda krizinde hayatta kalma mücadelesi veriyor" dedi.

14:55 - 13/12/2023 Çarşamba
AA
İşgalci İsrail saldırıları sonrasında Gazze.
İşgalci İsrail saldırıları sonrasında Gazze.

Gazze Belediyesi Sözcüsü Husni Muhenna, belediyenin ay başından bu yana tek bir litre akaryakıt teslim almadığını, bu durumun şehirdeki insani krizi derinleştirdiğini belirtti.

Gazze Şeridi'nde halkın üç kaynaktan suya ulaştığını kaydeden Muhenna, bunlardan ilki ve en önemlisi olan ve kentin ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan İsrailli firmadan su girişinin 7 Ekim'den sonra engellendiğini söyledi.

Bölgenin su ihtiyacını karşılamada tek kaynak "su kuyuları"

Elektrik kesintisi ve akaryakıt bulunamaması nedeniyle bölgenin su ihtiyacını karşılayan su artıma tesislerinde de hizmetin durduğunu ifade eden Muhenna, geriye yalnızca su kuyularının kaldığını belirtti.

Muhenna, mevcut akaryakıtın su kuyularını çalıştırmada kullanılması için belediyenin kanalizasyon ve çöp toplama hizmetlerini durdurduğunu ifade etti.

"Günde ancak 3 saat çalıştırılabilen yalnızca 3 su kuyusu kaldı"

İsrail ordusunun şehirdeki bazı su kuyularını bombaladığını, bazılarının ise akaryakıt bulunamadığı için hizmet veremediğini aktaran Muhenna, "Günde ancak 3 saat çalıştırılabilen yalnızca 3 su kuyusu kaldı." dedi.

Muhenna, şu an bölgenin su ihtiyacını karşılamada tek kaynak olan su kuyularının çalışması için gerekli akaryakıtın yeterince bulunamamasından ötürü kuyulardan su çıkarma işleminin her an durabileceğini bildirdi.

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine su, gıda, akaryakıt yardımlarının girişini engellemeye devam etmesi halinde bölgede durumların felakete dönüşeceğini vurgulayan Muhenna, "Gazze'de halk, su ve gıda krizinde hayatta kalma mücadelesi veriyor." diye konuştu.

#akaryakıt
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