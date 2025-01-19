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Gazze'de ateşkes sonrası gözler esir takasında: Kızılhaç 3 rehineyi teslim aldı

Gazze'de ateşkes sonrası gözler esir takasında: Kızılhaç 3 rehineyi teslim aldı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
16:4619/01/2025, Pazar
G: 19/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Gazze’de ateşkes Hamas’ın esir listesini İsrail’e iletmesinin ardından Türkiye saatiyle 12.15’te başladı. Ateşkes kapsamında 3 rehineye karşı 90 Filistinli serbest bırakılacak. Hamas'ın 3 rehineyi Kızılhaç ekiplerine teslim ettiği belirtildi.

7 Ekim 2023'te başlayan çatışmaların ardından, Gazze Şeridi’nde 471 gün süren kanlı saldırılar nihayet ateşkesle sona erdi. 46 bini aşkın masum insanın hayatını kaybettiği bu acı dolu süreç, Katar, Mısır ve ABD’nin öncülüğünde gerçekleştirilen Doha’daki müzakerelerle noktalandı. İsrail ve Hamas, bu tarihi anlaşmayı kabul etti.


Başlangıçta Türkiye saatiyle 09.30'da devreye girmesi beklenen ateşkes, Hamas’ın serbest bırakılacak rehinelerin isim listesini geç iletmesi nedeniyle ertelendi ve saat 12.15'te başladı.



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Kızılhaç araçları esirleri almak için yola çıktı
Dünya / Ortadoğu
19 Ocak, Pazar


Gözler esir takasında


3 İsrailli esire karşılık olarak 90 Filistinlinin serbest bırakılacağı belirtildi. Filistinli tutukluların serbest bırakılmasına bin 500 gardiyan katılacak. 78'i Batı Şeria'dan, 12'si Kudüs'ten olmak üzere toplamda 90 Filistinli mahkum serbest bırakılacak.


Hamas rehineleri teslim etti


Hamas'ın 3 rehineyi Kızılhaç ekiplerine teslim etti. Ekipler rehinelerin durumunun iyi olduğunu bildirdi.


Hamas, bugün erken saatlerde 3 İsrailli kadının (Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher) serbest bırakılacağını açıklamıştı.





#Gazze
#ateşkes
#İsrail

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