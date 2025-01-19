Gazze'de ateşkes sonrası gözler esir takasında: Kızılhaç üç rehineyi teslim aldı

7 Ekim 2023'te başlayan çatışmaların ardından, Gazze Şeridi’nde 471 gün süren kanlı saldırılar nihayet ateşkesle sona erdi. 46 bini aşkın masum insanın hayatını kaybettiği bu acı dolu süreç, Katar, Mısır ve ABD’nin öncülüğünde gerçekleştirilen Doha’daki müzakerelerle noktalandı. İsrail ve Hamas, bu tarihi anlaşmayı kabul etti.