Gazze'de binaların yarısından fazlası yıkıldı

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'deki duruma ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Soykırımcı İsrail'in saldırıları nedeniyle oluşan enkazın kaldırılmasının yıllar alacağı belirtilen açıklamada, "Bu savaşın psikolojik travmasından kurtulmak daha da uzun sürecek." ifadesine yer verildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin 24 Mayıs'taki açıklamasına göre, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana 77 bin ton patlayıcı kullandığı Gazze'de 87 bin konut tamamen yıkıldı, toplamda ise 297 bin konut zarar görerek oturulamaz hale geldi.