Gazze'de buruk gün: Şehit olan öğrencilerin karnesini anneleri aldı

İsrail’in saldırıları nedeniyle eğitime ara verilen abluka altındaki Gazze’de öğrencilere karneleri verildi. İsrail’in 10 Mayıs’ta Gazze Şeridi’ne başlattığı ve 11 gün süren saldırılarında 77 öğrenci hayatını kaybetti, 55’i anaokulu 187 okul zarar gördü. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri okulların şartları uygun olmadığı için eğitim-öğretim yılına son verildiğini duyurdu. Karne gününde saldırılarda şehit olan öğrenciler de utulmadı. Hayatını kaybeden öğrencilerin belgeleri ailelere verildi. Şehit öğrencilerin resimlerinin asıldığı okullarda büyük bir hüzün vardı. Şehit olan öğretmenler de anıldı.

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HER YAŞ GRUBUNDAN KAYIP VAR

Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Birimi Müdürü Ahmed en-Neccar, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden öğrenciler ve zarar gören eğitim binalarına ilişkin açıklama yaptı. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 77 öğrencinin hayatını kaybettiğini belgelediklerini söyleyen Neccar, yaşamını yitiren öğrencilerin ilköğretimden yüksek öğretime kadar farklı seviyelerde eğitim alan öğrenciler olduğunu vurguladı.

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Saldırılarda hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları okul duvarlarına asıldı.

KASITLI OLARAK HEDEF ALDILAR

Neccar, İsrail saldırılarında 55 anaokulu 132 ilköğretim okulunun zarar gördüğünü, yıkımın boyutunun “muazzam büyüklükte” olduğunu dile getirdi. Neccar, yaralanan ve bombardımandan etkilenen öğrencilerin psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Filistin Eğitim Bakanlığı Müdür Yardımcısı Münir Zater de, hasarlı okullarda gazetecilere yaptığı açıklamada işgalcilerin kasıtlı olarak Gazze Şeridi’ndeki okulları hedef aldığını ifade etti ve “Saldırılar doğrudan eğitimi ortadan kaldırmak ve altyapısını yok etmek için sistematik olarak yapıldı” dedi.

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