Gazze'de can kaybı 37 bin 124'e yükseldi: BM acı bilançoyu paylaştı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, Gazze'deki yıkımın tarif edilemez bir biçimde olduğu belirtilerek,

“BM Uydu Merkezinin raporuna göre binaların yarısından fazlası yıkıldı. Enkazın temizlenmesi yıllar alacak. Bu savaşın psikolojik travmasını tedavi etmek daha da uzun sürecek. Bu acılar artık son bulmalı”