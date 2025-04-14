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Gazze'de can kaybı 50 bin 983'e yükseldi

Gazze'de can kaybı 50 bin 983'e yükseldi

14:3814/04/2025, Pazartesi
IHA
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Katil İsrail'in Gazze'deki saldırıları devam ediyor.
Katil İsrail'in Gazze'deki saldırıları devam ediyor.

Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 983'e, yaralı sayısı ise 116 bin 274'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan yeni raporunda,
İsrail'in son 24 saatteki saldırılarında 39 can kaybı ve 118 yaralı kaydedildi. Açıklamada 38 kişi son saldırılarda hayatını kaybettiği 1 kişinin cansız bedeninin ise enkazdan çıkarıldığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının bin 613'e, yaralıların sayısının ise 4 bin 233'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 50 bin 983'e, yaralı sayısı ise 116 bin 274'e yükseldi.
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