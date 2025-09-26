Yeni Şafak
Gazze'de can kaybı 65 bin 549'a çıktı

Gazze'de can kaybı 65 bin 549'a çıktı

16:0826/09/2025, Cuma
AA
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 47 artarak 65 bin 549'a çıktı.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 47 artarak 65 bin 549'a çıktı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 47 artarak, 65 bin 549'a yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 47 ölü ve 142 yaralının ulaştırıldığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 956 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 55 bin 477 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 543'e, yaralananların sayısının da 18 bin 614'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 65 bin 549'a, yaralıların sayısının 167 bin 518'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.​​​​​​​



