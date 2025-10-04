Gazze’de cenazeler Şifa Hastanesi’nin avlusuna defnediliyor

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları aralıksız sürüyor. İsrail ordusunun Gazze’ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler, mezarlık bulunmaması ve güvenlik koşullarının elverişsiz olması nedeniyle Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi’nin avlusuna toplu mezara defnediliyor.
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 66 artarak 67 bin 74'e yükseldi.
Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 66 ölü ve 265 yaralının ulaştığı belirtildi.
İki çocuk açlıktan hayatını kaybetti
Bakanlık ayrıca son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle iki çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti.
Açıklamada, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 154'ü çocuk olmak üzere 459'a yükseldiği ifade edildi.
