Gazze’de elektrik ve ekmek krizi

Katil İsrail’in Gazze Şeridi’nden elektriği kesmesi ve yardımları durdurması Filistin halkına ve direnişine, ucuz ve kabul edilemez bir şantaj politikasıyla baskı uygulamaya yönelik bir girişim olarak değerlendiriliyor. Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, skandal kararın kararın ardından açıklamalarda bulundu. Er-Rişk, Siyonist işgalcilerin Gazze'ye elektriği kesme kararı, Gazze Şeridi'ndeki halkına karşı toplu cezalandırma politikasının uygulanmasında ısrar etmesinin göstergesi olduğunu belirtti.

EKMEK İÇİN UZUN KUYRUKLAR

Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın kapalı tutulması nedeniyle yakıt ve ekmek krizi giderek derinleşiyor. İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek insani yardımların girişini engelleyerek Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik "sistematik ve kasıtlı" bir aç bırakma politikası uyguluyor. Han Yunus kentinde yaşayan Gazzeliler, ekmek alabilmek için fırınların önünde uzun saatler boyunca

kalabalık kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor.

TÜP KITLIĞI DA BAŞ GÖSTERDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sınırları kapatması nedeniyle kente insani yardım ve yakıt giremiyor. Bu nedenle Gazze Şeridi'nde mutfak tüpü sıkıntısı baş gösterdi. Han Yunus kentindeki bazı ekmek fırınları, tüp olmadığı için üretimi durdurmak zorunda kaldı.

ZAFERE KADAR DİRENİŞ

Öte yandan İşgalci İsrail’in, elektriği kesme, sınır kapılarını kapatma, yardım ve yakıt dağıtımını durdurmasının tam teşekküllü bir "savaş suçu" olduğunu kaydeden er-Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ateşkesi bozmaya çalıştığını, İsrailli esirleri canları pahasına, ailelerinin taleplerini hiçe sayarak kendi kişisel çıkarlarına hizmet eden yeni bir yol haritası dayatmaya çalıştığını ifade etti. Rişk, katil İsrail’e “bu suçlara” devam etmemesi konusunda uyarıda bulunarak Filistinlilerin ve direnişinin baskılara boyun eğmeyeceğini, “özgürlük ve zafer elde edilene kadar dik durmaya devam edeceğini” belirtti. Siyonist İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, önceki gün Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini derhal kesme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Sistematik ve kasıtlı soykırım

Siyonist İsrail, Gazze’de ateşkes anlaşmasının 42 günlük ateşkesin birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurduğunu duyurmuştu. Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın kapalı tutulması nedeniyle ise yakıt ve ekmek krizi giderek derinleştiği vurgulanıyor. İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek insani yardımların girişini engelleyerek Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik "sistematik ve kasıtlı" bir aç bırakma politikası uygulamaya devam ediyor. Han Yunus şehrinde yaşayan Filistinliler, ekmek alabilmek için fırınların önünde uzun saatler boyunca kalabalık kuyruklarda beklemek zorunda kaldığı görülüyor.











