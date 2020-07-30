Gazze’de evler yenileniyor: Türk Kızılayı bölgedeki çalışmalarıyla takdir topluyor

Gazze şeridinde yaşamaya elverişli olmayan 4 binin üzerinde ev bulunuyor. Projenin toplam bütçesi 100 bin dolar. Projeden Gazze Sosyal İşler Bakanlığının hazırladığı listede yer alan yaşamaya elverişli olmayan evlerde ikamet eden ihtiyaç sahipleri ile geliri olmayan aileler yararlanıyor. Proje Gazze Destek Derneği iş birliğiyle yürütülüyor.
BU BENİM RÜYAMDI
- Evi yenilenen Filistinlilerden Ömer Abdülkerim, “ Bu benim için bir rüyaydı, böyle olacağını düşünmemiştim. Türk Kızılay bu rüyayı gerçekleştirdi. Odalar, mutfak, banyo, tuvalet evdeki her şeyi yaptılar” dedi. Kızılay olarak Filistin halkının hep yanında olduklarını belirten Genel Başkan Kerem Kınık, sürdürülen proje hakkında şu bilgileri paylaştı: “Filistin’de hem Gazze’de hem Kudüs’te delegasyonlarımız bulunuyor. Gazze’de yetimhaneler, hastaneler ile yakından ilgileniyoruz. Ayrıca Filistin Kızılay’ının kapasitesinin artırılması yönünde de çalışmalar yapıyoruz. Kurban Bayramı’nda hem Gazze’de hem Kudüs’de vekaletle kurban kesiyor, ramazanlarda gıda desteği sağlıyoruz. Kızılay olarak, son Filistinli kardeşimizin de ihtiyacı ortadan kalkana kadar çalışmaya devam edeceğiz.”