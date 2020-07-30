Gazze’de evler yenileniyor: Türk Kızılayı bölgedeki çalışmalarıyla takdir topluyor

Ekonomi

Bakan Pakdemirli: Mısır alım fiyatını yüzde 15 artırdık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bu seneki mısır alım fiyatının 1325 lira olduğunu açıkladı. Bakan Pakdemirli, bu fiyatın geçen sene 1150 lira olduğunu, yani bu yıl yüzde 15 artırıldığını belirtti. Pakdemirli ayrıca, "Akdeniz, Güneydoğu, İç Anadolu ve Ege Bölgesinde önemli bir tarımsal ürün olan, yaklaşık 300 bin üretici tarafından üretilen ve bugünlerde hasadı başlayacak mısırda alım fiyatlarını açıklıyoruz. Geçen yıl 1150 lira olan fiyatı bu sene yüzde 15 artırarak 1325 lira olarak belirledik. Bütün üreticilerimize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.