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Dünya Gazzede evler yenileniyor Türk Kızılayı bölgedeki çalışmalarıyla takdir topluyor
ORTADOĞU AKTÜEL

Gazze’de evler yenileniyor: Türk Kızılayı bölgedeki çalışmalarıyla takdir topluyor

Türk Kızılay, işgalci İsrail’in ablukası altındaki Gazze’de ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini yeniliyor. Çalışma kapsamında 12’nci evin tadilatı tamamlandı. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek tadilatlarla bu sayı 15 ulaşacak. Türk Kızılayı’nın bu yılın başında startını verdiği Gazze Tadilat Projesi sürüyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Gazze şeridinde yaşamaya elverişli olmayan 4 binin üzerinde ev bulunuyor. Projenin toplam bütçesi 100 bin dolar. Projeden Gazze Sosyal İşler Bakanlığının hazırladığı listede yer alan yaşamaya elverişli olmayan evlerde ikamet eden ihtiyaç sahipleri ile geliri olmayan aileler yararlanıyor. Proje Gazze Destek Derneği iş birliğiyle yürütülüyor.

BU BENİM RÜYAMDI

  • Evi yenilenen Filistinlilerden Ömer Abdülkerim, “ Bu benim için bir rüyaydı, böyle olacağını düşünmemiştim. Türk Kızılay bu rüyayı gerçekleştirdi. Odalar, mutfak, banyo, tuvalet evdeki her şeyi yaptılar” dedi. Kızılay olarak Filistin halkının hep yanında olduklarını belirten Genel Başkan Kerem Kınık, sürdürülen proje hakkında şu bilgileri paylaştı: “Filistin’de hem Gazze’de hem Kudüs’te delegasyonlarımız bulunuyor. Gazze’de yetimhaneler, hastaneler ile yakından ilgileniyoruz. Ayrıca Filistin Kızılay’ının kapasitesinin artırılması yönünde de çalışmalar yapıyoruz. Kurban Bayramı’nda hem Gazze’de hem Kudüs’de vekaletle kurban kesiyor, ramazanlarda gıda desteği sağlıyoruz. Kızılay olarak, son Filistinli kardeşimizin de ihtiyacı ortadan kalkana kadar çalışmaya devam edeceğiz.”

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