Gazze'de işgalci İsrail'in 2008 savaşında işlediği suçları anlatan sergi açıldı

Sergi koordinatörü Ahmed es-Sahhar, savaşı anmak ve dünyaya "Filistinlilerin hak sahibi olduğunu, devam eden işgal ve saldırganlık nedeniyle haksızlığa uğradıklarını hatırlatmak" amacıyla bu sergiyi düzenlediklerini söyledi.

Sergideki fotoğraflar ve resimlerin Gazze'deki insanlık dramı ve direnişi gözler önüne serdiğini aktaran Sahhar, bazı köşelerinin de işgalci İsrail'in işlediği suçları belgelemek için Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarına tahsis edildiğini belirtti.

Sahhar, İçişleri Bakanlığının köşesinde işgalci İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda kullandığı füze ve roketlerin kalıntılarının sergilendiğini ifade etti.

İşgalci İsrail'in Gazze'ye ilk saldırısı

İşgalci İsrail'in 27 Aralık 2008'de Gazze'ye başlattığı ve 23 gün sürdürdüğü saldırılarda 410'u çocuk, 104'ü kadın olmak üzere 1436 kişi hayatını kaybetmiş, 5 bin 400'den fazla kişi yaralanmıştı.

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Saldırılarda Gazze'deki 5 bin 700 ev tamamen yıkılmış, yaklaşık 52 bin ev zarar görmüştü.

İşgalci İsrail, Gazze'ye düzenlediği bu ilk saldırılarına "Dökme Kurşun" adını verirken Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise olayı hakla batılın mücadelesi olarak gördüklerini belirterek "Furkan Savaşı" şeklinde adlandırmıştı.

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