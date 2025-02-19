Gazze'de kadınları ve çocukları kaçırmış

Hamas ile İsrail arasında ateşkes sürecinin ilk etabında perşembe ve cumartesi günleri iki takas daha yapılacak. İsrail basını, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasında serbest bırakılması planlanan İsrailli hayattaki esirlerden kalan 6'sının 22 Şubat'taki yedinci esir takası turunda salınabileceğini öne sürdü. Haberde, İsrail güvenlik kabinesinin, Filistinli tüm esirlerin serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'ne bazı teçhizatların girişine izin verilmesi karşılığında cumartesi günü tüm canlı İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerde ilerleme kaydedildiği konusunda bilgilendirildiği ifade edildi. Ancak yayınlanan haberlerde işgalci gücün işlediği savaş suçuna dair önemli bir itiraf geldi.

ATEŞKESİN 40'INCI GÜNÜNDE

Bu itirafa göre terör devletinin 7 Ekim sonrası Gazze'de kaçırdığı kadın ve çocuk Filistinliler de ateşkesin kırkıncı gününe denk gelen perşembe günü yeni takasta serbest bırakılacak. Öte yandan Gazze Şeridi'ne insani yardım ile diğer ekipmanların girişine İsrail tarafından izin verilecek. Yetkililer, müzakerelerin henüz sonuçlanmadığını fakat ilerleme kaydedildiğini dile getirdi.

KONTEYNERLERİ PAZARLIK KONUSU YAPTI

Kan, arabulucu ülkelerin devreye girmesiyle Hamas'ın 20 Şubat perşembe günü Gazze'deki 4 ya da 5 İsrailli esirin cesedini teslim etmeyi kabul ettiğini bildirmişti. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre de, İsrail Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki yükümlülüklerinin aksine Gazze'ye girişine izin vermediği konteyner evleri pazarlık malzemesi olarak kullanıyor. Müzakere sürecinde İsrail, Gazze'ye konteyner evlerin girişine izin verme karşılığında 22 Şubat'ta yapılacak esir takasının yedinci turunda 3 yerine 6 canlı esirin serbest bırakılmasını talep etti. İsrail'in 6 esirin serbest bırakılması halinde yüzlerce konteyner evin Gazze Şeridi'ne girişine izin vereceği aktarıldı.

YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMİYOR

İsrail yönetiminin, Hamas ile varılan ve 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına göre, ilk aşamasında 200 bin çadır ve 60 bin konteyner evin Gazze'ye girişine izin vermesi gerekiyordu. Buna karşın İsrail, anlaşmadaki yükümlülüğünü yerine getirmeyi reddediyor. Anlaşmasının ilk aşamasının sona ermesine iki haftadan az bir süre kalmasına rağmen İsrail şu ana kadar Gazze'ye tek bir konteyner evin dahi girişine izin vermedi. Buna ek olarak bölgeye girişi için söz verilen 200 bin çadırın ise sadece 73 bininin girişine izin verildi.







