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Dünya

Gazze'de katliam hız kesmedi: Can kaybı 35 bine dayandı

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre katil İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenleri sayısı 34 bin 904'e ulaşırken, yaralınanların sayısı ise 78 bin 514'e yükseldi.

13:01 - 9/05/2024 Perşembe
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Katil İsrail ordusunun 7 aydır tam abluka altına aldığı Gazze'de durum içler acısı bir halde...


İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artarken, ölenlerin 14 bin 994'ünü çocuklar ve 9 bin 850'sini kadınlar oluşturuyor.


Filistinliler açlıktan ölüyor


Saldırılarla mücadele etmesinin yanı sıra, insani yardımların engellenmesiyle açlık savaşı veren Filistin halkı artık yetersiz beslenme nedeniyle de ölüyor.


Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 216 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.


Son 24 saatte 60 Filistinli öldü


Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 4 katliam gerçekleştirdiği, saldırılarda 60 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.


Can kaybı 34 bin 904'e çıktı


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 904'e çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının 78 bin 514'e yükseldiği kaydedildi.


Cesetlere hala ulaşılamıyor


Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.



ABD kampüslerindeki Gazze protestoları dünyayı nasıl değiştirebilir?

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde halkla ilişkiler profesörü ve İslam Dünyası ve Küresel İlişkiler Merkezi'nin yöneticisi olan Sami Al-Arian, ABD üniversitelerinde devam eden öğrenci protestolarının nereye evrilebileceğini kaleme aldı. "Amerikalı politikacılar İsrail'in soykırımına yardım ve yataklık ederken, ABD kampüslerindeki öğrenciler bu gerçeği kabullenmeyi reddetti ve kontrolsüz İsrail çılgınlığını durdurmak için benzeri görülmemiş bir şekilde harekete geçti" diyen Sami Al-Arian, ABD'li öğrencilerin Gazze için başlattığı protestoların köklerinin tarihe dayandığını ve siyonist elitlerin ve Amerikan hegemonyasının savunucularının şu anda öğrenci aktivizminden korktuklarını vurguladı.


#Gazze
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#Filistin
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