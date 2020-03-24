Dünya Gazzede koronavirüs nedeniyle camiler 2 hafta kapalı kalacak
KORONAVİRÜS

Gazze'de koronavirüs nedeniyle camiler 2 hafta kapalı kalacak

Gazze Şeridi'ndeki Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bölgedeki tüm camilerin yarından itibaren 2 hafta süreyle kapatılması kararı aldı.

Haber Merkezi AA
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Gazze Vakıflar ve Din İşleri Bakanlık Müsteşarı Abdulhadi el-Aga, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki alim ve müftülerin ortak kararıyla, koronavirüsün yayılmasını önleme amacıyla yarından itibaren tüm camilerde vakit ile cuma namazlarına ara verileceğini ve camilerin 2 hafta süreyle kapalı tutulacağını söyledi.

Filistin gazetesi baskılı yayını süresiz durdurdu

  • Öte yandan Gazze'de yayımlanan "Filistin" gazetesi de koronavirüs nedeniyle kağıt baskılı yayınını süresiz durdurduğunu açıkladı.

Filistin Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Eburriş, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, "19 Mart'ta Pakistan'dan dönen iki kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle birlikte Gazze'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü" duyurmuştu.

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