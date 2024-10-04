Gazze'de 'ölüm bölgesi' olarak tanımlanan Şifa hastanesi yeniden faaliyete geçti

Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ‘ölüm bölgesi' olarak tanımlanan Gazze'deki Şifa hastanesinin yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu.
BM, DSÖ'nün incelemek üzere gezdiği ve ‘ölüm bölgesi' olarak tanımladığı Gazze'deki Şifa hastanesinin yavaş yavaş faaliyete geçtiğini, hastaların tıbbi hizmetlere erişebildiklerini açıkladı.
Açıklamada, “Hala büyük ölçüde yıkılmış olsa da Gazze'deki Al Shifa Hastanesi artık hayata dönmeye başlıyor. Hastalar nihayet çok ihtiyaç duydukları tıbbi bakıma yeniden erişebiliyor” denildi. BM yetkilisi Jonathan Whittall, “Burası tam bir umutsuzluk ve yıkım yerinden umut dolu bir yere dönüştü” ifadelerini kullandı.