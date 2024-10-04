Gazze'de 'ölüm bölgesi' olarak tanımlanan Şifa hastanesi yeniden faaliyete geçti

“Bu, aktif bir çatışma bölgesinde yüksek riskli bir operasyondu ve hastaneye yakın bir yerde şiddetli çatışmalar devam ediyordu. Güvenlik durumuyla ilgili zaman kısıtlamaları nedeniyle ekip, 'ölüm bölgesi' ve 'vahim' olarak tanımladıkları hastanede sadece bir saat geçirebildi. Bombardıman ve çatışma izleri açıkça görülüyordu. Ekip hastanenin girişinde bir toplu mezar gördü ve 80'den fazla kişinin burada gömülü olduğu söylendi”