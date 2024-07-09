Gazze'de son durum: Sadece 13 hastane 'kısmen' işlevsel durumda

OCHA, dün Temmuz ayının ilk 9 gününde Gazze'deki yaşanan son gelişmelere ilişkin durum raporu yayınladı.
İsrail'in Han Yunus kentindeki tahliye emri sonrasında UNRWA'nın 250 bin Filistinlinin yerinden edildiği açıklaması sonrası paylaşılan raporda, devam eden çatışmalar nedeniyle 36 hastaneden 13'ünün kısmen işlevsel durumda olduğu ve yakıt sıkıntısı nedeniyle 18 fırından sadece 7'sinin faaliyette olduğu belirtildi.
Raporda ayrıca, Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre 4 ve 8 Temmuz arasında 182 Filistinlinin öldürüldüğü ve 458 kişinin de yaralandığı ifadeleri yer aldı.