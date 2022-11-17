Gazze'de yangın çıktı: 21 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'de akşam saatlerinde bir binada henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 21 Filistinli hayatını kaybetti.
Ayrıntılar geliyor...
Gazze'de akşam saatlerinde bir binada henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 21 Filistinli hayatını kaybetti.
Ayrıntılar geliyor...
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