Dünya Gazzede yangın çıktı 21 Filistinli hayatını kaybetti
ORTADOĞU

Gazze'de yangın çıktı: 21 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'de bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 21 Filistinli hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi Diğer
Gazzede yangın çıktı: 21 Filistinli hayatını kaybetti
Gazze'de yangın çıktı.

Gazze'de akşam saatlerinde bir binada henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 21 Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıntılar geliyor...

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