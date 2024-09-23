Gazze’de yine katliam vardı

İsrailli yetkililerin "Odağımızı Lübnan sınırına çevirdik" demesine rağmen işgalci İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik bombardımanları da davam ediyor. İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin Gazze'nin güneyindeki Refah'ta bir eve düzenlediği bombardımanda çok sayıda sivilin yaralandığı bildirildi. Refah'taki Tel el-Sultan'a bazı evleri buldozerlerle yıkan işgal güçleri, bölgede Filistin Sağlık Bakanlığı'na ait ilaç depolarını da vurdu. Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırılar yüzünden bölgedeki El-Aksa Hastanesi'nin neredeyse hizmet veremez hale geldiği bildirildi. Açıklamada, işgal güçlerinin dün sabah saatlerinden itibaren düzenlediği bombardımanlarda Gazze'de 23 sivilin daha yaşamını yitirdiği ifade edildi. Öte yandan, işgal ordusunun 7 Ekim 2023'ten beri sürdürdüğü saldırılarda toplam ölü sayısı 41 bin 450'ye, yaralı sayısı ise 95 bin 900'e ulaştı.