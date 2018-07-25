Gazze'deki çalışanların iş akdi yenilenmeyecek

UNRWA'nın onlarca çalışanın işine son verme planı, geçen pazartesi günü çalışanlar tarafından protesto edilmişti.

UNRWA Çalışanları Birliği, ay başında yaptığı yazılı açıklamada, ajans yönetiminin yüzlerce çalışanına, kalıcı iş akdinin sonlandırılarak geçiciye dönüştürüldüğü yönünde mailler gönderdiğini bildirmişti.

Birlik tarafından daha önce yapılan yazılı açıklamada, ajansın haziran ayında Acil Durum Programı'nı iptal ettiği bunun da 1,3 milyon Filistinli mülteciye sunulan gıda yardımına yönelik büyük tehlike oluşturduğu belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, UNRWA'nın Gazze'deki bazı operasyonlarını ağustos ayından itibaren askıya alacağını açıklamıştı.

UNRWA, ABD'nin kendisine yaptığı 365 milyon dolarlık yardımın 300 milyon dolarını dondurması nedeniyle ciddi mali kriz yaşıyor.

Birleşmiş Milletler, UNRWA'nın 217 milyon dolara ihtiyacı olduğunu belirterek, bu yardımın sağlanmaması durumunda gıda ve ilaç yardımlarını da içeren programını ciddi şekilde azaltmak zorunda kalabileceği uyarısında bulunuyor. UNRWA'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor.

Gazze'de protesto başladı

Öfkeli kalabalığa seslenen Birlik Başkanı Emir el-Mishal, “Eğer çalışan sayısının azaltılmasının arkasında yatan neden mali krizse biz işten çıkarmalar yapılmadan bunun çözümüyle ilgili öneriler sunuyoruz. Ama eğer kriz siyasiyse, bunun bize iletilmesini istiyoruz. Biz de ona göre Filistin kamuoyuna çağrımızı yaparız” dedi.

UN refugee agency to sack dozens of Gaza employeeshttps://t.co/PcVSE05A4mpic.twitter.com/HcHbxGtUcO

— Yeni Şafak English (@yenisafakEN) 25 Temmuz 2018

Çalışanların işine son verilmesinin Gazze’de krizin fitilini ateşleyeceğini ifade eden Mishal, “Çalışanlar, UNRWA’nın ve mülteci meselesinin kapatılmasını amaçlayan Yüzyılın Anlaşması’nın kabul edilmesine izin vermeyecek” diye konuştu.

Mishal, “Kısmi çalışma sistemini reddediyoruz. İşten atma veya sözleşmelerin sadece sene sonuna kadar uzatılmasını kabul etmiyoruz” ifadesini kullandı.

Birlik Başkanı’nın verdiği bilgiye göre UNRWA, Filistinli mültecilere doğrudan psikolojik destek hizmeti sunan ve bünyesinde 430 kişiyi istihdam eden programı askıya aldı.

UNRWA’dan daha önce yapılan yazılı açıklamada, kurumun geçen ay Acil Durum Programı’nı iptal ettiği belirtilmiş, bu durum 1.3 milyon Filistinli mülteciye sunulan gıda yardımının tehlikeye girmesine neden olmuştu.