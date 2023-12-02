Gazze'deki hükümet: 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 6 bin 500 kişi kayıp

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'de İsrail'in Gazze'deki katliamlarına ilişkin mesajlar verdi: Son gelişmelerle birlikte 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız egemen ve toprak bütünlüğüne haiz bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini hep birlikte tekrar gördük. Türkiye olarak bunun tesis ve temini noktasında her türlü sorumluluğu almaya hazırız.